В Приморье учрежден теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Серебрякова

В следующем году состоится 25-й юбилейный турнир «Кубок Славды»

Старейший теннисный турнир Приморья проводится в поселке Горные ключи Кировского района ежегодно, начиная с 1997 года, и собирает десятки спортсменов и любителей тенниса со всего Дальнего Востока.

В 2020 году соревнования вошли в календарный план официальных физкультурно-спортивных мероприятий Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Традиционно соревнования планировалось провести с 12 по 14 июня на теннисных кортах завода «СКИТ», но в связи с эпидемиологической ситуацией оргкомитетом принято решение о переносе турнира на следующий год.

В 2021 году состоится 25-й юбилейный турнир «Кубок Славды». Впервые он будет посвящен памяти Юрия Михайловича СЕРЕБРЯКОВА - основателя Slavda group, на протяжении многих лет возглавлявшего Федерацию тенниса Приморского края и занимавшегося популяризацией данного вида спорта. В 2019 году его не стало. В память о Юрии Михайловиче организаторы приняли решение сделать ежегодный турнир «Кубок Славды» мемориальным.





Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Slavda group