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Приморский молодежный баскетбол выходит на высший уровень
В составе «Спартака-Приморье-2» будут играть воспитанники клуба, в том числе - известные приморским болельщикам по выступлению за основную команду в Суперлиге
Общественный совет баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» на прошлой неделе заслушал главного тренера молодежной команды «Спартак-Приморье-2» Андрея КОСТКО, который представил состав, рассказал о задачах и о планах по подготовке к дебютному сезону в Единой молодежной лиге ВТБ.
В составе «Спартака-Приморье-2» будут играть воспитанники клуба, в том числе - известные приморским болельщикам по выступлению за основную команду в Суперлиге – Геннадий ДЕНИСОВ и Никита БОГДАНОВ. А также выпускники юношеской команды, выступавшие в первенстве ДЮБЛ – Георгий ПИЛИПЧУК, Андрей ЛУКАШОВ, Илья БЫЛКОВ, Роман БУТЫНЕЦ, Даниил ГОРБУНОВ, Александр КОЗИН и Сергей ГРАШКИН. Еще на просмотре находятся 6 игроков команды ДЮБЛ 1999-2000 годов рождения.
Иван СЫРКИН, исполнительный директор БК «Спартак-Приморье»:
- Молодежная команда «Спартак-Приморье-2», которая с нового сезона будет играть в Единой молодежной лиге ВТБ, расширила наш проект по подготовке резерва, и сейчас в клубе полностью выстроенная структура. Это позволит своим воспитанникам, которые заканчивают спортивный интернат, остаться в структуре клуба, развиваться в конкурентной борьбе со сверстниками из молодежных команд других сильнейших клубов нашей страны. Естественно, мы хотим видеть отдачу от этого проекта, то есть, в перспективе хотим видеть ребят в основной команде не просто статистами, а полноценными готовыми игроками, которые будут приносить пользу. «Спартак-Приморье» - это «большой клуб» по меркам отечественного баскетбола, и такой клуб не может иметь пробелы в структуре баскетбольного образования, и эта команда замкнула полный цикл подготовки.
Андрей Костко, главный тренер команды «Спартак-Приморье-2»:
- Я очень рад, что наконец-то появилась возможность приморским игрокам реализовывать себя на ступени выше, чем первенство ДЮБЛ. Потому как мы очень много игроков теряли на этом этапе – переходе из детского баскетбола во взрослый. Я свою основную задачу вижу в воспитании игроков для основной команды. У нас есть все ресурсы и резервы для реализации этой задачи. На сегодняшний день команда практически собрана. У нас есть девять ребят, которые готовы играть уже «завтра». Мы будем усиливаться, и, к сожалению, нам это придется делать приезжими игроками. Но это будет точечное усиление, буквально на двух позициях, которое нам позволит, прежде всего, разыграть своих игроков. Дело в том, что у нас произошел небольшой перекос – у нас отличные «большие», но не хватает «маленьких».
Одна из приоритетных задач, которую я ставлю перед собой, создать такую командную «химию», привить спартаковские ценности, чтобы игроки сами не хотели никуда уезжать и стремились в первую команду клуба, – говорит Андрей Костко. – Что касается спортивных задач. Мы все в душе спортсмены, и будем стараться подняться как можно выше. В первом сезоне мы хотим попасть в «финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. Возможно, сейчас это звучит самонадеянно, и цель не является реальной. Но дорогу осилит идущий, и мы будем к этому стремиться.
Подготовка у молодежной команды к сезону уже началась. Первыми были товарищеские турниры во Владивостоке с командой из Пусана, на этой неделе «молодежка» вернулась из Японии, где провела пять матчей в префектуре Тоттори (одержала 3 победы и потерпела 2 поражения). А полноценный предсезонный сбор команда начнет 14 августа в Уссурийске, который продолжится до первой декады сентября.
Cергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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