ЗОЖ становится ближе к людям

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Новые объекты для занятий физкультурой и спортом строят в Приморье
В городах и районах Приморского края ведутся активные работы по строительству новых и обновлению существующих спортивных сооружений. Региональным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предусмотрено, что к 2024 году доля регулярно занимающихся физкультурой и спортом приморцев должна составить 56,2%. Аналогичные задачи ставит и государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.
В Кировском районе по нацпроекту обновят стадион и построят три универсальные спортплощадки. В поселке Кировский на стадионе «Центральный» реконструируют трибуны и обустраивают современную спортивную площадку. Старые деревянные трибуны стадиона уже демонтировали. Вместо них установят новые, на 252 зрительских места, с пластиковыми сиденьями. Также в проекте предусмотрены просторные проходы и места для маломобильных граждан. Для комфорта болельщиков над трибуной сделают защитный навес от непогоды. Столь масштабный ремонт на стадионе проводится впервые.
Следующим этапом станет укладка специализированного резинового покрытия на беговых дорожках. Кроме того, в настоящее время на территории стадиона на месте старой хоккейной коробки начались работы по установке основания универсальной спортивной площадки. На новом спортобъекте в зимний период можно будет играть в хоккей. В теплое время года желающие смогут заняться баскетболом, волейболом или мини-футболом. Рядом с игровой зоной предусмотрен сектор для уличных тренажеров.
Многофункциональные спортобъекты также появятся в селе Руновка и курортном поселке Горные Ключи. Открытие спортплощадок запланировано к началу нового учебного года. Общий объем субсидий из краевого бюджета на обновление спортивной инфраструктуры в муниципалитете в 2020 году превысит 36 млн рублей.
Тем временем в Арсеньеве завершено обновление городского стадиона «Восток», где в зимнее время проходят игры одноименной команды по хоккею с мячом. Здесь заменили световое оборудование, закончив работы на месяц раньше запланированного срока. Наличие мощных прожекторов позволит проводить соревнования в вечернее время – это будет удобно для болельщиков «Востока», которые смогут посетить матчи после работы. Добавим, что с просьбой помочь в установке освещения к губернатору Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО на одной из встреч обратились неравнодушные жители Арсеньева. По поручению главы региона в короткие сроки была разработана проектно-сметная документация, определен подрядчик и выполнены все работы.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, универсальная спортивная площадка и новый стадион появятся в городском округе Большой Камень. В Уссурийске в рамках нацпроекта в 2020 году возведут комбинированный спорткомплекс около школы №14, а также обновят бассейн «Чайка». А в Дальнегорске к началу очередного учебного года появится сразу семь новых спортивных площадок различной комплектации, на строительство которых из бюджета Приморского края направлено 102 млн рублей. Кроме того, к концу сентября должен завершиться капитальный ремонт трибуны стадиона муниципальной спортшколы «Гранит». Целый ряд новых спортивных сооружений появится в Спасске-Дальнем: это физкультурно-оздоровительный комплекс, хоккейная коробка, спортивные площадки. Также планируется капитально отремонтировать спорткомплекс «Олимп» и запроектировать лыжероллерную трассу. На эти цели из краевого и федерального бюджетов направлено около 70 млн рублей.
Добавим, что в 2019 году по нацпроекту «Демография» в Приморье было построено 69 новых спортсооружений, в их числе - хоккейные коробки и спортивные площадки различной комплектации. В 2020 году работа продолжается: до конца года в городах, селах и поселках края запланирован ввод в эксплуатацию 76 новых спортсооружений. Также по нацпроекту ведется модернизация уже существующих.
Строительство спортобъектов осуществляется и в рамках других программ. Один из крупнейших физкультурно-спортивных объектов Приморья скоро появится райцентре Хасанского района, поселке Славянка. Сооружение возводится по Плану социального развития центров экономического роста. Работы идут по графику: уже подключены коммуникации, осталось провести наружные работы и дополнительные внутри.
На фото: Региональным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предусмотрено, что к 2024 году доля регулярно занимающихся физкультурой и спортом приморцев должна составить 56,2%.
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Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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