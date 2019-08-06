"Моя цель - развивать самбо там, где я живу - в родном Приморском крае!"

На вопросы газеты «Золотой Рог» ответил вице-президент Федерации дзюдо и самбо Приморья, чемпион мира, тренер высшей категории и общественник Алексей Писаренко

Наш разговор с президентом спортивной школы «Мастер», вице-президентом Федерации дзюдо и самбо Приморского края, чемпионом мира и тренером высшей категории, Алексеем ПИСАРЕНКО, по понятным причинам, мы начали именно со спортшколы.

- Спортивная школа «Мастер» является одной из самых крупных площадок по подготовке самбистов в Приморье. Как вы этого добились?

- У нас 11 спортивных залов, к сентябрю 2019 года планируем открыть еще 3 площадки. За прошедшие 9 лет команда выросла в 12 раз, это касается и тренерского состава и количества воспитанников, которых на сегодняшний день в 5 филиалах чуть больше 1200. Первый наш зал, и он сегодня основной, находится в городе Артеме, мы восстановили его с нуля, я бы сказал, даже с «минуса». В него было вложено много сил и энергии, очевидно, поэтому он так быстро стал нам мал.

Когда мы стали понимать, что наша спортивная семья растет, и нам не хватает тренеров и места для занятий, мы стали открывать новые площадки, а со временем - и в других городах. В основном, открытие новых залов пришлось на период 2017-2019 годов и до сих пор продолжается. За два последних года мы открыли 9 новых площадок. На этом мы не остановимся – в Приморье много не охваченных школой муниципальных образований (где столько тренеров взять? - смеется).





- По какому принципу отбираете территории, на которых планируете открывать новые залы? Есть какая-то стратегия?

- Поначалу стратегия была такая: открыть залы в городах-миллионниках. Но, к сожалению, в Приморском крае их нет (смеется). На самом деле, для нас нет разницы - город или сельское поселение, главное, чтобы там были дети, которых надо забрать с улиц, дав им право выбрать альтернативный досуг. Мы хотим охватить все муниципальные образования региона нашими филиалами, панируем привлечь как можно больше профессионалов к нам в команду. Будем рады тренерам из других регионов, готовы рассмотреть разные условия сотрудничества.





- Каковы ближайшие цели спортивной школы «Мастер»?

- Цели амбициозные. Я хочу развивать национальный вид спорта там, где живу. В этом году мы запускаем новую площадку в городе Уссурийске. Далее в планах - развитие самбо в городах Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Находке. Также в планах - развитие направления боевого самбо и привлечение в регион топовых бойцов. На сегодняшний день профессионально не ведутся тренировки по данному направлению ни в одном зале Приморья и мы хотим создать в городе Артеме первый специализированный зал боевого самбо. Еще одна маленькая мечта наших воспитанников скоро сбудется!





- Расскажите о самых больших успехах вашей школы, и кого из воспитанников вы бы хотели отметить?

- Самый большой наш успех – это наша мощная спортивная семья – команда чемпионов, как мы говорим детям, - наши воспитанники, тренеры, родители, социальные партнеры. Наши дети - наша гордость! Мы радуемся успеху каждого, ведь он у него свой. Каждый день наши борцы становятся лучше себя вчерашнего – и это их личный успех. У нас нет задачи воспитать «армию чемпионов», есть задача воспитать хороших людей. А кто еще готов и профессионально добиваться результатов, тому две мои руки в помощь. Вот, например, недавно Логвиненко Александр стал бронзовым призёром Первенства России. Третьей в стране стала и Александра Анищук на Спартакиаде учащихся России. Самый высокий результат за последнее время - у Николая Ковтуна: в 2018 году он стал серебряным призером Кубка России, а в 2019 выполнил норматив мастера спорта международного класса, став победителем Международного турнира класса А “Мемориал памяти Юрия Потапова”. Я горжусь его волей, стремлением к цели и победам! Считаю, что для школы «Мастер» из маленького города Артема это феноменальный результат, потому что за всю историю существования самбо в нашем городе Николай стал четвертым мастером спорта международного класса (третьим по счету «МСМК» за всю историю города стал сам Алексей Писаренко, - примечание редакции).





- Вы одним из первых начали развивать ветеранское движение самбо, зачем вам это?

- В первую очередь, философия самбо заключается в сохранении традиций и передаче знаний и опыта. Навыки и опыт советских самбистов позволяют нашей стране и сегодня быть на пьедестале мировых турниров. В школе 4 мировых призера, чемпиона по ветеранам, и вот в сентябре от нашей команды защищать честь страны полетит на Кипр уже 6 «молодых» борцов.

Ветераны, которые становятся чемпионами мира сегодня, - это отличный стимул и мотивация для подрастающего поколения, это лучший пример и истории успеха. Наши ветераны - это показательный пример и для 6-летнего ребенка, и для 25-летнего борца, они тренируются с ними, прислушиваются к их советам и наставлениям. Я бы даже сказал, что успехи ветеранов становятся источником вдохновения и новых побед для молодежи.

Наших ветеранов самбо язык не поворачивается ветеранами называть, они у нас наравне с молодыми иногда борются. И на Дне борьбы по несколько кругов, и на мастер классы с нами по всему Приморью ездили. Важно показать, что этим видом единоборства может заниматься любой, вне зависимости от возраста и первоначальной физической подготовки. Самбо же так и расшифровывается – «самооборона без оружия», а такие навыки пригодятся в современном мире каждому не только на ковре, но и в повседневной жизни.





- 2018 год для Федерации дзюдо и самбо Приморского края, каким он был? Расскажите о самых главных достижениях?

- Это был очень знаменательный год не только для Федерации, но и для всех профессиональных спортсменов и любителей данного вида спорта в нашей стране и за рубежом - мы праздновали юбилей - 80 лет самбо в России. Конец 2018 года для нашей спортивной семьи стал настоящим подарком – самбо как вид спорта получил временное признание международного олимпийского комитета. Следующим шагом обязательно должно быть включение самбо в программу Олимпийских игр, и мы сделаем для это всё, от нас зависящее. Это - самое главное достижение прошлого года, можно сказать, сбылась мечта самбистов всего мира!

Что касается результатов приморских самбистов, то тут отмечу, что краевая федерация по итогам 2018 года заняла второе место среди всех Федераций Приморья по численности и результативности. 33 медали разной пробы привезли наши спортсмены с соревнований федерального и мирового уровня, из них - 5 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых мест. 50 самбистам присвоены различные звания и разряды, особо отмечу двоих мастеров спорта России международного класса. Кроме того, 8 приморцам присвоено звание судьи 1 категории. Мы гордимся такими результатами и, конечно, будем работать еще усерднее.





- Вы являетесь вице-президентом краевой Федерации, а значит, можете рассказать нам и о ближайших планах?

- Мы двигаемся, как говорится, медленно, но верно к одной общей цели. Определили для себя стратегию развития самбо на территории региона. У нас 34 муниципальных образования, а самбо представлено только в 20 из них, поэтому вектор в ближайший год будет ориентирован на оставшиеся 14 муниципалитетов. В планах, охватить национальным видом спорта весь край, и у нас это, однозначно, получится!

- Как вы оцениваете осведомленность жителей Приморья и России о таком виде спорта, как самбо? Что лично вы делаете для того, чтобы популяризировать самбо как национальный вид спорта?

- Осведомленность очень низкая. Но я могу говорить только за популяризацию самбо на территории Приморского края. Мы делаем все возможное, чтобы в регионе о самбо знали как можно больше людей, и, главное, молодежи. Мы участвуем во многих социальных проектах; в школах, детских садах, университетах мы показываем мастер - классы, привлекая детей и молодежь в спорт.

В июне текущего года совместно с Федерацией Приморского края запустили проект «Учимся у лучших!» - легенды самбо, чемпионы мира, действующие профессионалы ездили с мастер-классами по всей территории Приморского края. Мотивации и желания заниматься у детей после таких мероприятий, конечно, становится больше – это и есть популяризация самбо, будь то на территории маленького села или большого города.

- Что бы вы хотели пожелать самбо Приморского края и самбистам нашего региона?

- Я считаю, что все дети талантливые, главное - вовремя этот талант в них разглядеть. И где бы этот ребенок ни жил, в маленьком поселке или столице Дальнего Востока – мы должны дать ему этот шанс. Один из лозунгов нашей школы «Самбо – путёвка в жизнь!», и это не просто слова. Сегодня на территории Приморского края - около 60 клубов разного масштаба: от 10 до 1000 детей. Есть клубы, где все держится на энтузиазме тренера, и мы, помогаем таким клубам: кому-то мы покупаем форму, кому-то ковер.

Я желаю своим коллегам здоровья, терпения, мудрости и, конечно, тем, кому нужна поддержка, и кто хочет идти и развиваться дальше, всегда готов помочь. Мы с вами - одна команда, и цель у нас одна – воспитать здоровое поколение, любящее своих родных и свою страну. Я готов сделать все от меня зависящее, чтобы из наших детей выросли хорошие люди!

Алексей Писаренко: «Философия самбо заключается в сохранении традиций и передаче знаний и опыта. Навыки и опыт советских самбистов позволяют нашей стране и сегодня быть на пьедестале мировых турниров».

Фото Александр АННИКОВ