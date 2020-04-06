www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.73 р. 100 JPY: 71.4 р.
EUR: 85.74 р. 10 CNY: 10.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Спартак-Приморье" ждет подведения итогов

06 Апреля 2020, 09:17 | Приморье

Команда из Владивостока может быть признана победителем Суперлиги

Российская федерация баскетбола РФБ) приняля решение о необходимости завершения оставшихся чемпионатов России в сезоне-2019/20. Напомним, что урезанный сезон подводит черту в славной истории баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». На данный момент клуб из Владивостока расположился на первой строчке регулярного первенства Суперлиги-1 и может быть признан его победителем.

«Это решение имеет отношение к трем оставшимся лигам – двум дивизионам мужской Суперлиги и женской Суперлиге 1. Напомним, что итоги Премьер-лиги и женской Суперлиги 2 были подведены ранее. После консультации с Министерством спорта РФ о порядке формирования итоговой классификации команд и определении победителей и призеров чемпионата Департамент профессионального баскетбола РФБ вынесет итоги трех лиг на рассмотрение Исполкома РФБ. Официально о завершении чемпионата России-2019/20 может быть объявлено только после заседания Исполкома РФБ», - говорится в сообщении РФБ.

Ранее министерство спорта Приморского края в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией приостановило заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах края в сезоне 2020-2021. По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана КУЗНЕЦОВА, решение о приостановке набора спортсменов в профессиональные клубы региона на сезон 2020-2021 продиктовано новыми реалиями.

«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», - сказал г-н Кузнецов.

Изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне. В то же время решение не затронет юношеские и детские команды.

В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет выступать в чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда «Приморочка-2» представит регион в первой лиге чемпионата России по волейболу среди женских команд. Продолжит выступления в дальневосточных турнирах команда девушек до 14 лет «Приморочка-3.

Финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье»

Автор:
Теги: суперлига  баскетбол  ВТБ  спорт  "спартак-приморье" 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]