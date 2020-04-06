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"Спартак-Приморье" ждет подведения итогов
Команда из Владивостока может быть признана победителем Суперлиги
Российская федерация баскетбола РФБ) приняля решение о необходимости завершения оставшихся чемпионатов России в сезоне-2019/20. Напомним, что урезанный сезон подводит черту в славной истории баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». На данный момент клуб из Владивостока расположился на первой строчке регулярного первенства Суперлиги-1 и может быть признан его победителем.
«Это решение имеет отношение к трем оставшимся лигам – двум дивизионам мужской Суперлиги и женской Суперлиге 1. Напомним, что итоги Премьер-лиги и женской Суперлиги 2 были подведены ранее. После консультации с Министерством спорта РФ о порядке формирования итоговой классификации команд и определении победителей и призеров чемпионата Департамент профессионального баскетбола РФБ вынесет итоги трех лиг на рассмотрение Исполкома РФБ. Официально о завершении чемпионата России-2019/20 может быть объявлено только после заседания Исполкома РФБ», - говорится в сообщении РФБ.
Ранее министерство спорта Приморского края в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией приостановило заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах края в сезоне 2020-2021. По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана КУЗНЕЦОВА, решение о приостановке набора спортсменов в профессиональные клубы региона на сезон 2020-2021 продиктовано новыми реалиями.
«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», - сказал г-н Кузнецов.
Изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне. В то же время решение не затронет юношеские и детские команды.
В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет выступать в чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда «Приморочка-2» представит регион в первой лиге чемпионата России по волейболу среди женских команд. Продолжит выступления в дальневосточных турнирах команда девушек до 14 лет «Приморочка-3.
Финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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