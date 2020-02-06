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"Спартак-Приморье": разгром в Химках
Команда из Приморья продолжает бороться за победу в регулярном первенстве Суперлиги
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 5 февраля. Химки. «Химки-Подмосковье» (Московская область) - «Спартак-Приморье» 77:107 (23:27, 15:26, 19:33, 20:21)
«Спартак-Приморье»: Шелекето – 19 очков (5 подборов, 3 передачи, 1 перехват), Митчелл – 16 (2 подбора, 4 передачи, 2 пеерхвата), Курцевич – 14 (3 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Захаров – 12 (7 подборов, 9 передач, 2 перехвата, 1 блокшот), Вздыхалкин – 12 (5 подборов, 3 передачи), Щербенев – 11 (2 передачи), Колюшкин – 10 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват), Зверков – 7 (2 подбора, 1 передача), Писклов – 4 (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Пилипчук – 2 (2 перехват).
«Химки-Подмосковье»: Вольхин – 14 очков (5 подборов), Суворов – 14 (2 подбора), Ахмедов – 8 (6 передач), Клюев – 7, Зиборов - 7.
«Спартак-Приморье» после победы в Химках вновь вышел на первое место в Суперлиге.
Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Результат положительный, потому что, прежде всего, мы выполнили установки на игру. Если в защите в первой половине не до конца, то в нападении – на 100%. 26 атакующих передач – это наш лучший показатель в этом сезоне. Соответственно отсюда и такой результативный матч. Хорошо двигали мяч, не жадничали, мяч заходил в краску и выходил обратно. В такой игре очень тяжело выстроить защиту, любой может забить. Спасибо игрокам, они выполнили установку и поэтому добились победы.
БК «Восток-65» (Южно-Сахалинск) обыграл в Москве МБА 66:95.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в субботу, 8 февраля, в Москве. В 18:00 мск (01:00 вво) наша команда сыграет с МБА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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