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Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров. До сих пор сфера фитнес-индустрии находилась вне поля зрения властей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
Соответствующий законопроект был разработан депутатами Госдумы. Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".
Согласно закону, "фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".
Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.
Фитнес-центрам также предоставлено право осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Кроме того, фитнес-центры обязали привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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