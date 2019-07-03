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Молодежная команда "Спартак-Приморье" будет выступать в элите
Команда с Дальнего Востока впервые в истории примет участие в Единой молодежной лиге ВТБ
Общественный совет баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» на первом заседании в среду заслушал отчет руководства и тренерского штаба профессионального клуба о ближайших планах. Главное, и долгожданное, известие, - молодежная команда «Спартак-Приморье» впервые в истории примет участие в Единой молодежной лиге ВТБ.
Единая молодежная Лига ВТБ, объединившая сильнейших молодых баскетболистов России, была создана в 2013 году под эгидой Единой Лиги ВТБ. Возраст игроков, выступающих в молодежной Лиге, не должен быть менее 15 и не старше 19 лет на дату первого матча. В сезоне-2019-20 в турнире примут участие 11 команд из России - 9 молодежных коллективов клубов Единой Лиги ВТБ (ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Химки», УНИКС, «Нижний Новгород», «Автодор», «Зенит», «Енисей», «Парма»), а также молодежные коллективы клубов российской Суперлиги - «Самары» и «Спартака». В предыдущем сезоне победу праздновала команда «Химки-2», обыгравшая в финале «ЦСКА-Юниор» 82:70.
Общественный совет БК «Спартак-Приморье» был создан 21 июня. В его состав вошли люди, внесшие значительный вклад в развитие баскетбола в Приморском крае.
Состав Общественного совета:
1) Киселев Виталий Геннадьевич – мастер-спорта, президент Федерации баскетбола г. Артема;
2) Клигер Сергей Пейлатович – основатель БК «Спартак-Приморье»;
3) Сапрыкин Владимир Георгиевич – председатель совета ветеранов БК «Спартак-Приморье»;
4) Макаров Игорь Георгиевич – ветеран БК «Спартака-Приморье», главный тренер БК ВГУЭС;
5) Рудой Дмитрий Александрович – президент Федерации баскетбола г. Находка;
6) Пригородов Павел Михайлович – начальник управления по делам молодежи Уссурийского ГО;
7) Дроздов Михаил Юрьевич - президент Федерации баскетбола Приморского края;
8) Сердюк Светлана Владимировна – представитель ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Приморском крае;
9) Волков Андрей Владимирович – представитель ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в ДФО.
Председателем Общественного совета БК «Спартак-Приморье» назначен Виталий Киселев.
Цели и задачи деятельности Общественного совета БК «Спартак-Приморье»:
- осуществляет оценку проектов и результатов деятельности БК «Спартак-Приморье»;
- вырабатывает рекомендации и предложения руководству БК «Спартак-Приморье» по деятельности БК «Спартак-Приморье»;
- обеспечивает участие граждан и представителей общественности и экспертного сообщества в процессе подготовки корректирующих действий на ранее принятые решения руководства БК «Спартак-Приморье»;
- предоставляет обоснованное мнение о выработке и принятия эффективных решений руководством БК «Спартак-Приморье»;
- вносит предложения руководству БК «Спартак-Приморье» по направлениям работы;
- анализирует и обобщает мнения кругов общества по важнейшим вопросам деятельности БК «Спартак-Приморье»;
- взаимодействует с органами государственной власти края и органами местного самоуправления;
- занимается развитием и популяризацией баскетбола в Приморском крае (детский, массовый, профессиональный).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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