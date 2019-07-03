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Турнир по кикбоксингу среди юношей прошел во Владивостоке при поддержке АО "ННК-Приморнефтепродукт"

03 Июля 2019, 10:43 | Приморье

Соревнования посвящены памяти одного из основателей приморской школы кикбоксинга Михаила Лемеша

28 и 29 июня во Владивостоке при поддержке Администрации г. Владивостока, Фонда общественно-социального развития «Наш Район» и компании «ННК-Приморнефтепродукт» состоялся ежегодный турнир по кикбоксингу среди юношей от 10 до 16 лет – одно из самых масштабных молодежных соревнований в Приморье. Постоянным организатором турнира является Владивостокская детско-юношеская спортивно-патриотическая общественная организация «Пересвет».

Соревнования проходили на базе Краевого дома физкультуры и были посвящены памяти одного из основателей приморской школы кикбоксинга Михаила Ивановича Лемеша, выдающегося тренера и педагога, мастера спорта СССР по боксу, создателя Спортивного клуба «Пересвет».

В турнире приняли участие около 150 спортсменов, представляющих спортивные школы и клубы из Приморского края: Красноармейского района, Лучегорска, Лесозаводска, Уссурийска, Находки, Артема, Владивостока. Хабаровский край также делегировал свою довольно сильную и хорошо подготовленную команду для участия в состязаниях.

При поддержке зрителей в зрелищных поединках, проходивших на ринге и на татами, определились сильнейшие юные кикбоксеры. Спортсмены участвовали в трех дисциплинах в зависимости от возрастной группы: лайт-контакт, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком. При этом судейская комиссия отметила высокий уровень подготовки участников. В итоге конкурентной борьбы определились победители и призеры во всех категориях. Большинство призовых мест заняли спортсмены из Приморья. Заслуженные награды победителям вручали представители городской Администрации, Думы г.Владивостока, а также генеральный директор АО «ННК-Приморнефтепродукт» Виталий Вершинин.

«Во Владивостоке все больше внимания уделяется проведению спортивных соревнований для детей и юношества – спорт культивируется с детского возраста, повышается роль физической культуры в формировании здорового образа жизни.  И мы рады быть причастными к таким масштабным молодежным соревнованиям, оказав поддержку в организации турнира по кикбоксингу в родном городе. В Группе компаний ННК корпоративному спорту уделяется большое значение – сотрудники ежегодно участвуют в масштабных общероссийских соревнованиях «За Бег» и «Гонка героев», привлекая внимание к спорту через различные социальные проекты», - подчеркивают в ННК-Приморнефтепродукт.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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