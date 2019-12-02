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Олег Кожемяко вручил пояс чемпиона MFP бойцу из Приморья

02 Декабря 2019, 08:40 | Приморье
Олег Кожемяко принял участие в церемонии открытия и награждения международного турнира по смешанным единоборствам «MFP 231» на Кубок Губернатора Приморского края в КСК «Фетисов Арена» в субботу, 30 ноября
 
231-й международный турнир по смешанным единоборствам на Кубок Губернатора Приморского края объединил спортсменов из Бразилии, Китая, Монголии, Киргизии, Ирана, Украины и России: Москвы и дальневосточных городов. Среди бойцов – представители Приморья и Дальнего Востока. Их поддерживали тысячи любителей спорта, в том числе Губернатор края Олег Кожемяко и легендарный тяжеловес Сергей Харитонов. Ринг-анонсером мероприятия выступил российский спортсмен, актер и общественный деятель Сергей Бадюк.
 
В ходе турнира состоялись девять зрелищных профессиональных боев. Победители поединков:
 
Максим Шимченко из Владивостока в бое с Николаем Чирковым из Южно-Сахалинска – болевым приемом «рычаг локтя»
 
Жамалдин Уулу Чынгыз (Киргизия) в бое с Андреем Марченко (Хабаровск) – техническим нокаутом (добивание)
 
Тумурпурев Дагва из Монголии в бое с Николаем Осокиным из Владивостока – техническим нокаутом
 
Александр Белых (Благовещенск) в бое с Ильей Цегельниковым из Владивостока – судейским решением
 
Ислам Магомедов из Хабаровска в бою с Мазиар Яры (Иран) – удушающим приемом
 
Теймур Тураджов (Украина) в бою с Константином Караульных (Владивосток) – удушающим приемом
 
Евгений Шаломаев из Владивостока в бое с Урыгенбайяр (Китай) – техническим нокаутом.
 
Одним из самых зрелищных событий мероприятия стал бой за пояс MFP в среднем весе между Григорием Сиренко из Владивостока и двукратным чемпионом мира по панкратиону Сергеем Погодаевым (Иркутск). В третьем раунде непростого поединка единогласным решением судей победил приморский спортсмен. Вручил награду Григорию лично Губернатор.
 
В главном бою вечера раздельным решением судей победу над Марифом Пираевым из Москвы одержал бразилец Родриго Капорал. Кубок Губернатора ему также вручил Олег Кожемяко.
 
Как прокомментировал глава региона после окончания турнира, в этом году Приморье неоднократно становилось центром масштабных спортивных событий в области боевых искусств. По словам Олега Кожемяко, благодаря таким мероприятиям все больше и больше жителей края вовлекаются в массовый спорт, заряжаются на достижения и результат.     
 
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
 
Автор:
Теги: спортивные достижения  кожемяко 



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