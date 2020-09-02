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Лыжные базы появятся в 21 муниципалитете Приморского края
Более 1200 комплектов лыж и 19 контейнеров для хранения инвентаря закуплены по поручению губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО. Лыжные базы оборудуют в 21 муниципалитете региона в рамках национального проекта «Демография», любители спорта смогут воспользоваться инвентарем бесплатно. На развитие массового лыжного спорта в Приморье в этом году из бюджета края направлено свыше 60 миллионов рублей.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, для арсеньевской лыжной базы «Салют» и лыжного центра в селе Калиновка в Спасске-Дальнем доставят комплекты лыж различных размеров и новые ратраки - специальные транспортные средства для подготовки лыжных трасс, а также обустроят административные помещения. После модернизации лыжных баз на их базе смогут полноценно готовиться к соревнованиям сборные команды Приморья по лыжным гонкам.
Во Владивостоке лыжный центр будет создан на острове Русский в районе поселка Канал. На средства краевого бюджета приобретут 200 комплектов лыж, системы оснежения и электронного хронометража «Старт-финиш», техническое оборудование, построят административные модули и раздевалки.
Кроме того, еще в 18 муниципалитетах: Артеме, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Партизанске, Уссурийске, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Михайловском, Партизанском, Пожарском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском районах, Анучинском, Хорольском и Чугуевском округах будут приобретены по 50 комплектов лыж с ботинками и контейнеры для хранения инвентаря. В настоящее время в городах и селах создают новые и возрождают старые трассы, готовят их к предстоящему зимнему сезону.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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