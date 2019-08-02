Расчет или эмоции: Кто победит в юбилейном сезоне РДС-ВОСТОК

Финал соревнований по дрифту РДС-Восток откроется на «Приморском кольце» во Владивостоке

Ровно месяц остаётся до завершения сезона РДС-Восток. И пока жители региона с удовольствием проводят время у моря, спортсмены жгут резину на тренировках. Оно и понятно - в РДС-Восток сезон выдался интересным, а его результат – интрига, даже несмотря на наличие явного лидера, рассказала газете "Золотой Рог" Алёна Шестакова, пресс-секретарь РДС-Восток.

На данный момент в турнирной таблице лидируют трое спортсменов: первый - Максим Седых (Владивосток), на втором месте Григорий Гусев (Находка) и замыкает тройку личного зачёта Алексей Передерей (Владивосток). Григорий Гусев – единственный, кто имеет шансы побороться за титул этого года с Максимом Седых. Алексей Передерей, в свою очередь, может сместить Гусева со второй строчки, но дотянуться до первого места у него шансов нет. Не будем забывать, что Седых и Передерей выступают в этом сезоне за одну команду – «Великолепная девятка», и они вполне могут разработать какую-то тактику и следовать ей.

Максим СЕДЫХ

Лучшее достижение в карьере: трёхкратный чемпион РДС-Восток.

Характерная черта: всё просчитывать наперёд.





Максим Седых интересная и достаточно необычная для автоспорта фигура. По образованию - программист. Несколько лет назад спортсмен пришёл в дрифт из ралли. По легенде, в дрифт Максим пришёл вслед за супругой Екатериной, но, по другим данным, именно Максим хотел сделать свою супругу звездой автоспорта.

Интерес к автоспорту у Седыха начался ещё в 2000-х с дисциплины Time Attack - гонки на время. Позже, как признаётся сам спортсмен, для улучшения навыков он посещал курсы контраварийного вождения. Дрифт для будущего чемпиона РДС-Восток начался в 2011 году, когда Максим с супругой поехали в Красноярск посмотреть Супер дрифт-битву. Вернувшись, Максим нанимает московского тренера Константина Огарко. Здесь заканчивается его раллийная история и начинается история в дрифте.

В своём первом сезоне в РДС-Восток – в 2015 году Максим Седых занял 16-е место, а уже годом позже выиграл первый чемпионский титул. С 2016 года кубок чемпиона серии ежегодно переходит от Максима Седых к… Максиму Седых.

Как признаётся сам пилот, звания и титулы ему не важны. Навык – вот, что действительно имеет значение.

Максим Седых: «Естественно, хочется превосходить каждого пилота в скиллах. Если я превосхожу в навыках, конечно, будет победа. Но это второй вопрос, подчеркну, главное – навык. Я смотрю на свои ошибки и стараюсь их устранить».

Григорий ГУСЕВ

Лучшее достижение в карьере: 1 место на соревнованиях РДС-Восток в Благовещенске, 2019 год.

Характерная черта: рефлексия, спортсмен долго и пристально разбирает свои ошибки, плюсы и минусы.





Борьба у этого пилота с детства в крови. В 6 лет родители отдали Григория Гусева на самбо. В 8 лет отец (сам в прошлом гонщик) посадил Гришу на кроссовый мотоцикл - эта дисциплина и стала основной на долгие годы. В 12 лет Гусев впервые принимает участие в чемпионате России по мотокроссу. Увы, но Григория, как и любого мотокроссмена, всё время сопровождали травмы. Спустя 14 лет Григорий Гусев принял решение уйти из мотокросса и перешёл… в пауэрлифтинг. А вот дрифтом увлёкся 5 лет назад – сначала приходил на РДС-Восток в качестве зрителя, а в прошлом году дебютировал и в качестве участника.

По мнению некоторых коллег по дрифт-цеху, Григорий непросто переживает поражения, что может помешать ему в борьбе за титул. Однако, безусловно, на стороне пилота большой спортивный, более того - гоночный опыт.

Григорий Гусев: «После победы нельзя расслабляться. Один раз выиграть — это не достижение!»

Алексей ПЕРЕДЕРЕЙ

Лучшее достижение в карьере: 2 место соревнований РДС-Восток во Владивостоке, 2018 год и Хабаровске, 2019 год.

Характерная черта: лёгкость в отношении и к победам, и к поражениям.





Алексей Передерей - ценитель быстрых автомобилей. Долгое время скорость для него была просто развлечением. Но и тут не обошлось без женского влияния: на новый 2015 год супруга подарила Алексею сертификат на обучение в дрифт-школе Ильи Фёдорова (четырёхкратного чемпиона РДС-Восток, ныне Фёдоров живёт и выступает в Москве, а тогда преподавал дрифт во Владивостоке). По словам Алексея Передерея, на первом занятии просто понравилось, что дым валит отовсюду, а дальше пришла мысль строить автомобиль и принимать участие в соревнованиях. С 2017 года Алексей стал выступать в РДС-Восток и в первом же сезоне занял 9-е место.

По словам спортсмена, за последний год появился вкус к победе и желание быть стабильнее. И, вероятно, за второе место в сезоне развернётся нешуточная борьба.

Алексей Передерей: «Мне в этом году важно быть вторым, потому что второй – это вице-чемпион, а третий – никто».

Григорию Гусеву придётся справляться с натиском Алексея Передерея, и, в то же время, пытаться одолеть Максима Седых – соперника, который всё давно просчитал наперёд.

Финал соревнований по дрифту РДС-Восток состоится на «Приморском кольце» 31 августа с 10.00в. Сайт серии – rdsvostok.ru.