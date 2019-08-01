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Острая потребность: в вузах откроется новая специальность
Президент РФ поручил кабмину до 1 августа обеспечить включение новой специальности в перечень направлений подготовки высшего образования
Проект федерального государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" разработан и передан в Минобрнауки России для дальнейшего утверждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил кабмину до 1 августа обеспечить включение в перечень направлений подготовки высшего образования – бакалавриата направления "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" и утвердить соответствующий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
"Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 49.00.00 "Физическая культура и спорт" разработан проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриата по направлению "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель", который прошел общественное обсуждение и независимую экспертизу, одобрен национальным советом при президенте РФ по профессиональным квалификациям и советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта и направлен Минспортом России в установленном порядке в Минобрнауки России (май 2019 г.)", - говорится в сообщении.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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