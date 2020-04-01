Коронавирус убил в Приморье хоккей, футбол и баскетбол

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Министерство спорта Приморского края в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией приостановило заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах края в сезоне 2020-2021.
В данный момент часть команд (хоккейный «Адмирал» и волейбольная «Приморочка») уже завершила регулярные чемпионаты, другие (футбольный «Луч», баскетбольный «Спартак-Приморье») ушли на вынужденные каникулы.
По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана КУЗНЕЦОВА, решение о приостановке набора спортсменов в профессиональные клубы региона на сезон 2020-2021 продиктовано новыми реалиями.
«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», - приводит слова г-на Кузнецова пресс-служба правительства региона.
Изменения коснутся всех профессиональных спортивных клубов, участвующих в официальных всероссийских спортивных мероприятиях по игровым видам спорта в предстоящем сезоне. В то же время решение не затронет юношеские и детские команды.
«В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа. Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов. Молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет выступать в чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ, а также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда «Приморочка-2» представит регион в первой лиге чемпионата России по волейболу среди женских команд. Продолжит выступления в дальневосточных турнирах команда девушек до 14 лет «Приморочка-3», - пояснили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края.
По словам Жана Кузнецова, финансирование детско-юношеских и молодежных команд профессиональных клубов останется без изменений, все они будут сохранены.
«Также важно, что во всех молодежных и детско-юношеских командах будут играть только приморские спортсмены», – подчеркнул министр.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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