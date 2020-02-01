Игроки "Луча" просят губернатора Приморья спасти клуб

Уже полгода они и персонал клуба не получают зарплаты

Игроки футбольного клуба «Луч», не получающие зарплату с сентября прошлого года, обратились с открытым письмом на имя губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО. Игроки опасаются, что «Луч» могут обанкротить.

Напомним, что «Луч» завершил первую часть ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 на мажорной ноте, одержав победы над «Спартак-2» и «Торпедо» и покинув зону вылета. На данный момент команда из Владивостока находится на 15-ой строчке турнирной таблицы.

В межсезонье команду уже покинули лучший бомбардир нападающий Саид АЛИЕВ, перебравшийся в «Нижний Новгород», защитники Астемир АБАЗОВ и Эрвинг Джо БОТАКА-ИОБОМА.

Полный текст письма:

Уважаемый Олег Николаевич!

Мы, футболисты ФК «Луч», хотим довести до Вашего сведения, что в настоящее время наш футбольный клуб фактически прекратил свою деятельность: закрыты детские школы всех возрастов, офис клуба не функционирует, футболисты основной команды до сих пор находятся дома, в то время как остальные команды ФНЛ уже несколько недель готовятся к предстоящему сезону на сборах.

На сегодняшний день отсутствует какая-либо информация о дальнейшей судьбе клуба, будут ли организованы сборы, будут ли выплачены долги по зарплате работникам клуба и футболистам (зарплаты футболистам не выплачивались уже более 5 месяцев), продолжит ли клуб борьбу в чемпионате ФНЛ.

Мы серьезно обеспокоены тем, что ФК «Луч» может в ближайшее время прекратить свое существование. Возможно, для кого-то это является самым простым решением, ведь проще обанкротить клуб, тем самым ликвидировав и его долги.

Однако нельзя забывать, что ликвидация ФК «Луч» повлечет за собой крайне негативные последствия для всего футбола в Приморском крае. Несколько последующих лет создание команды в ФНЛ будет невозможно, мы лишимся в лице ФК «Луч» флагмана всего приморского футбола. Также не будет молодежной команды, воспитанники детских школ лишатся своей цели играть в команде профессионалов, тысячи болельщиков останутся без своего любимого клуба... История «Луча» насчитывает более 60 лет, нельзя прерывать ее в угоду чьим-то частным интересам.

Мы вынуждены обратиться за помощью к Вам не только как к губернатору нашего края, но и как к руководителю рабочей группы по туризму и спорту Госсовета РФ с просьбой повлиять на дальнейшую судьбу ФК «Луч» и сохранить его в составе ФНЛ.

Совсем недавно Владивосток приобрел статус столицы Дальнего Востока, нельзя допустить, чтобы в главном городе края не было футбола, ведь футбол — это спорт номер один во всем мире!

Ваше участие в судьбе «Луча» может не только помочь клубу преодолеть кризисный момент, но и вывести футбол Приморского края на новый уровень развития, дать клубу возможность достойно представлять наш край и его столицу.

Со своей стороны мы сделали все возможное, полгода работая без зарплаты. Теперь мы можем надеяться только на то, что Вы, Олег Николаевич, услышите нас и сможете изыскать способы помочь ФК «Луч»!

Обращение подписали вратари Котляров, Пономаренко, Ребров, защитники Аравин, Магадиев, Насадюк, Постухов, Седякин, полузащитники Белунов, Калугин, Катрич, Кротов, Носов, Пономаренко, Саламатов, Стеклов, нападающие Бегун, Васильев, Кутьин, Гордиенко, Руденко.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч»