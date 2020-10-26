Находкинский феникс: АО "Терминал Астафьева" помогает возродиться ФК "Океан"

На 2021 год у команды большие планы

Молодые футболисты Находки из клуба «Океан» смогут вновь представлять Приморский край на всероссийских и международных играх. Это стало возможным благодаря тому, что «Терминал Астафьева» стал партнером футбольного клуба.

Находкинская школа футбола была создана еще в 1986 году и лишь в 2007 она стала городской. Это произошло благодаря реализации программы «Развитие футбола в городе Находка». Тогда же было сделано новое поле для футболистов и тренировочный манеж. Но к сегодняшнему дню состояние футбольной школы оставляет желать лучшего – поле, на котором тренируются ребята, уже изношено, ворота и другие объекты почти разрушились, а ряды тренерского состава поредели.

Как рассказал директор ДЮСШ «Океан» Виктор Кшеминский – клуб уже не имеет такого значимого статуса как раньше.

«Футбольный клуб потерял свой статус и школе стало хуже — трудно стало участвовать в первенстве Дальнего Востока, потому что, когда есть профессиональная команда, школа обязана выставлять свои команды в первенстве. Мы участвовали, но уже не 4 возрастами, а уже как могли, сколько находили средств», - сказал он.

Но тем не менее директор не теряет оптимизма и продолжает работать, подготавливая ребят к соревнованиям различного уровня, тренируя к уровню сборной страны. Напомним, что одними из известных воспитанниками школы стали: Илья Кирш, Дмитрий Молчанов и самый известный воспитанник находкинской футбольной школы Виктор Файзулин.

И то, что увядающий клуб взял под крыло «Терминал Астафьева», все восприняли с радостью.

«Я рад если что-то получится в Находке. Это, в первую очередь, детям будет здорово — они смогут больше участвовать в соревнованиях, видеть другие команды мастеров, я только за и воспитанники будут рады», — заключил Кшеминский.

После того как ФК «Океан» потерял своих спонсоров, ситуация у спортсменов ухудшилась. А пандемия коронавируса довела ситуацию до аховой. Тогда спортсмены вообще перестали проводить и без того редкие тренировки.

Главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий рассказал, что, когда от клуба отвернулись все – стало очень тяжело.

«8 месяцев пандемии была тишина, от нас отказались спонсоры. Было тяжело. Команду почти расформировали. Мы собирались конечно, тренировались самостоятельно. И вот информация, что „Терминал Астафьева“ хочет взять нас под своё крылышко. Мы этому очень рады, все хотят — весь город, чтобы команда „Океан“ существовала и надеемся на продолжительное сотрудничество», — сообщил главный тренер.

Интересно, что после того как с арены ушел владивостокский ФК «Луч», находкинский «Океан» может занять его место. Сейчас уже началось формирование крепкого костяка команды из опытных и амбициозных спортсменов.

Интересно, что будущее находкинского футбола обсудили и на общем брифинге члены думы города Находка. Так, депутат Анзор Авдадаев подчеркнул, что спонсорская поддержка «Терминала Астафьева» - хорошее начало для возрождения спорта.

«Уже достигнуты хорошие результаты, и мы надеемся, что это принесёт свои перспективы в деле воспитания будущих чемпионов. Здорово, что в нашем городе представлены крупные компании и что именно эти компании проявляют социальную ответственность и поддерживают наш спорт. Здорово, что нас поддерживает именно приморский бизнес, в лице Терминала Астафьева», — отметил Авдадаев.

Как отмечают сами представители «Терминала Астафьева», о том, что нужно помочь находкинскому футбольному клубу, долго не думали.

«Поступило предложение помочь, поучаствовать в проекте по Находке, и мы с радостью откликнулись, потому что есть понимание как работать, какие требования и задачи стоят. У нас три направления работы — инфраструктура, помощь ДЮСШ и развитие взрослой команды», — отметил спортивный директор АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.

Также он добавил, что по клубу есть ряд серьезных вопросов, которые касаются как поддержки спортшколы, так и ремонт поля, освещения и раздевалок.

Напомним, что в 2020 году «Океан» собирается участвовать в чемпионате по мини-футболу с краевыми командами. А уже весной 2021 года окончательно сформируется команда игроков, которая выступит на кубке Приморского края, во второй лиге первенства России. При этом формироваться команда будет преимущественно местными кадрами.

ФК «Океан» и АО «Терминал Астафьева» надеются на долгосрочное и продуктивное сотрудничество.