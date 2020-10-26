Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Находкинский феникс: АО "Терминал Астафьева" помогает возродиться ФК "Океан"
На 2021 год у команды большие планы
Молодые футболисты Находки из клуба «Океан» смогут вновь представлять Приморский край на всероссийских и международных играх. Это стало возможным благодаря тому, что «Терминал Астафьева» стал партнером футбольного клуба.
Находкинская школа футбола была создана еще в 1986 году и лишь в 2007 она стала городской. Это произошло благодаря реализации программы «Развитие футбола в городе Находка». Тогда же было сделано новое поле для футболистов и тренировочный манеж. Но к сегодняшнему дню состояние футбольной школы оставляет желать лучшего – поле, на котором тренируются ребята, уже изношено, ворота и другие объекты почти разрушились, а ряды тренерского состава поредели.
Как рассказал директор ДЮСШ «Океан» Виктор Кшеминский – клуб уже не имеет такого значимого статуса как раньше.
«Футбольный клуб потерял свой статус и школе стало хуже — трудно стало участвовать в первенстве Дальнего Востока, потому что, когда есть профессиональная команда, школа обязана выставлять свои команды в первенстве. Мы участвовали, но уже не 4 возрастами, а уже как могли, сколько находили средств», - сказал он.
Но тем не менее директор не теряет оптимизма и продолжает работать, подготавливая ребят к соревнованиям различного уровня, тренируя к уровню сборной страны. Напомним, что одними из известных воспитанниками школы стали: Илья Кирш, Дмитрий Молчанов и самый известный воспитанник находкинской футбольной школы Виктор Файзулин.
И то, что увядающий клуб взял под крыло «Терминал Астафьева», все восприняли с радостью.
«Я рад если что-то получится в Находке. Это, в первую очередь, детям будет здорово — они смогут больше участвовать в соревнованиях, видеть другие команды мастеров, я только за и воспитанники будут рады», — заключил Кшеминский.
После того как ФК «Океан» потерял своих спонсоров, ситуация у спортсменов ухудшилась. А пандемия коронавируса довела ситуацию до аховой. Тогда спортсмены вообще перестали проводить и без того редкие тренировки.
Главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий рассказал, что, когда от клуба отвернулись все – стало очень тяжело.
«8 месяцев пандемии была тишина, от нас отказались спонсоры. Было тяжело. Команду почти расформировали. Мы собирались конечно, тренировались самостоятельно. И вот информация, что „Терминал Астафьева“ хочет взять нас под своё крылышко. Мы этому очень рады, все хотят — весь город, чтобы команда „Океан“ существовала и надеемся на продолжительное сотрудничество», — сообщил главный тренер.
Интересно, что после того как с арены ушел владивостокский ФК «Луч», находкинский «Океан» может занять его место. Сейчас уже началось формирование крепкого костяка команды из опытных и амбициозных спортсменов.
Интересно, что будущее находкинского футбола обсудили и на общем брифинге члены думы города Находка. Так, депутат Анзор Авдадаев подчеркнул, что спонсорская поддержка «Терминала Астафьева» - хорошее начало для возрождения спорта.
«Уже достигнуты хорошие результаты, и мы надеемся, что это принесёт свои перспективы в деле воспитания будущих чемпионов. Здорово, что в нашем городе представлены крупные компании и что именно эти компании проявляют социальную ответственность и поддерживают наш спорт. Здорово, что нас поддерживает именно приморский бизнес, в лице Терминала Астафьева», — отметил Авдадаев.
Как отмечают сами представители «Терминала Астафьева», о том, что нужно помочь находкинскому футбольному клубу, долго не думали.
«Поступило предложение помочь, поучаствовать в проекте по Находке, и мы с радостью откликнулись, потому что есть понимание как работать, какие требования и задачи стоят. У нас три направления работы — инфраструктура, помощь ДЮСШ и развитие взрослой команды», — отметил спортивный директор АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.
Также он добавил, что по клубу есть ряд серьезных вопросов, которые касаются как поддержки спортшколы, так и ремонт поля, освещения и раздевалок.
Напомним, что в 2020 году «Океан» собирается участвовать в чемпионате по мини-футболу с краевыми командами. А уже весной 2021 года окончательно сформируется команда игроков, которая выступит на кубке Приморского края, во второй лиге первенства России. При этом формироваться команда будет преимущественно местными кадрами.
ФК «Океан» и АО «Терминал Астафьева» надеются на долгосрочное и продуктивное сотрудничество.
Новости партнеров
Новости тематики
- Находкинский феникс: АО "Терминал Астафьева" помогает возродиться ФК "Океан"
- Определенного рода кайф: профессиональный футбол в Находке поддерживает "Терминал Астафьева"
- 2:19.19 - золотое число
- Забег в поддержку редких животных и турнир по дзюдо пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ
- "Луч" совершил невозможное, прилетев в Краснодар через Сеул
- Cамый крупный банк Дальнего Востока не смогли продать с первой попытки
- В медальном зачете "Детей Азии" наметился явный лидер
- Голодец и Колобков в компании врио губернатора Сахалина прокатились на лыжах
- "Дети Азии" стартовали на Дальнем Востоке
- Эстафета огня "Детей Азии" в Холмском районе прошла под аккомпанемент метели
Новости раздела
- Находкинский феникс: АО "Терминал Астафьева" помогает возродиться ФК "Океан"
- Определенного рода кайф: профессиональный футбол в Находке поддерживает "Терминал Астафьева"
- "Терминал Астафьева" взял под опеку находкинский ФК "Океан"
- 2:19.19 - золотое число
- На Сахалине стартовал этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту
- Триумфатора Сурдлимпийских игр в Италии Елену Яковишину наградили в Правительстве Камчатского края
- В Хабаровске весной приступят к строительству крытого футбольного манежа
- Якутский мас-рестлинг возглавил топ самых популярных национальных видов спорта в России
- На Сахалине открыли горнолыжный сезон
- Самбисты Дальнего Востока поборются за призовой фонд в 370 000 рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
- Виктор Пинский: "Сами решим все проблемы"
- Экологическая катастрофа на Камчатке внезапно рассосалась
- Добровольно непринудительно: "Востокцемент" погасил иск в 1,4 млрд рублей
- Проверено временем: водители Дальнего Востока выбирают заправки ННК
- Откуда взять экологическую культуру?
- Во власти нужны лоббисты от территорий - сенатор Людмила Талабаева
- Финансовые рекомендации на октябрь 2020
- От врача-психолога – к психотерапевту
- В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека