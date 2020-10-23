Определенного рода кайф: профессиональный футбол в Находке поддерживает "Терминал Астафьева"

Талантливый футболист ФК «Океан» поделился воспоминаниями о своем спортивном пути

О том, что АО «Терминал Астафьева» взял под крыло находкинский футбольный клуб «Океан» узнали не только в Приморье, но даже и в Санкт-Петербурге. Один из самых талантливых футболистов футбольного клуба, находчанин Виктор Файзулин рассказал о том, как он оценивает желание крупного бизнеса помочь местному спорту. Об этом сообщает «Золотой Рог».

По словам Виктора Файзулина, футбольная школа Находки взрастила большое количество спортивных талантов, которые росли и развивались именно на базе ФК «Океан». Многие её ученики выходили на федеральный уровень, которые достойно выступали в лучших командах России.

Конкретно Виктор Файзулин - трижды чемпион России, обладатель Кубка страны и Кубка УЕФА в составе питерского «Зенита» и на протяжении нескольких лет подряд он выступал в сборной России. И если бы не случайная травма, которая заставила завязать с профессиональным спортом, то он бы смог и дальше показывать свое мастерство и достигать новых наград.

В свою очередь футболист Файзулин отмечает, что для Находки всегда был важен такой вид спорта как футбол.

«Мне кажется, футбол в Находке — это какая-то своего рода религия. Когда «Океан» играл — это был праздник. Весь город «на ушах» стоял! На стадионе собирались до 10 тысяч болельщиков. И фанатское движение было активным. Я, кстати, помню тот матч, когда «Океан» разгромил ЦСКА, летом 1992-го. Мне было всего шесть лет и это был мой первый поход на стадион, отец с собой взял на игру. А потом, осенью, когда «Океан» победил «Зенит», тоже. Я ведь совсем ребёнок ещё был, но впечатления были такие, что до сих пор помню те эмоции от игр «Океана». Незабываемо!», - рассказал о своих воспоминаниях спортсмен.

Интересно, что именно детские эмоции и привели маленького Виктора в спортивный клуб, который вырастил из него чемпиона.

На сегодняшний день, имея огромный спортивный опыт за плечами и большое количество побед, Виктор Файзулин точно знает, что поддерживать молодых спортсменов нужно и также необходимо формировать взрослую команду футболистов, которые могли бы продолжить свой путь и спорте и дальше.

«Мы же радовались, мы были счастливы, когда мячи подавали футболистам во время официальных игр. Потрогать профессиональный мяч — это был какой-то кайф определённый! И конечно, для мальчишек важно видеть перспективу: знать, что есть шанс выйти в футболке клуба уже не за детскую команду, а в составе взрослой. Понятно, что когда ты ещё мальчишка, тебе всего 9-10 лет, то ещё не знаешь свой уровень. Ты просто получаешь удовольствие, ты, играя в футбол, наслаждаешься игрой. Понимание приходит лет в 15-16, когда ты чувствуешь, что уже что-то можешь. Уже хочешь большего. Но если нет своей, городской команды, то ребята, нацеленные на профессиональную карьеру, вынуждены уезжать из Находки туда, где большой футбол есть. Но это же неправильно!» — считает Файзулин.

Играя во взрослой команде «Океана» талантливого спортсмена заметили тренеры и сделали приглашение в хабаровский «СКА-Энергия», который играл в первом дивизионе. Еще через пару лет футболиста пригласил к себе «Спартак-Нальчик» из премьер-лиги, а ещё через год — питерский «Зенит».

Интересно, что несмотря на жизнь в Санкт-Петербурге, Виктор регулярно общается с людьми из своей малой родины и наблюдает за жизнью родной команды.

«Разумеется, я наблюдал за выступлениями команды во второй лиге. Потом, когда она стала любительской, следил уже не так пристально. Но те ребята, которые стали чемпионами Приморского края в 2014-м, я ведь с ними начинал, с ними играл. Поэтому был в курсе того, что происходит с «Океаном». И когда команда в прошлом году, после возрождения, выиграла Кубок и чемпионат Приморского края, я был очень рад этому», — говорит Виктор.

Также он рад, что профессиональный спорт в городе наконец-то заметили и тому, что «Терминал Астафьева» стала спонсором ФК «Океан».