2:19.19 - золотое число

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16 Сентября 2020, 14:45 | Дальний Восток

Приморский легкоатлет взял золото на Амурском марафоне «Бег к мечте»

В г. Благовещенск состоялся III Амурский марафон «Бег к мечте». В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов с разных уголков страны. Быстрее всех дистанцию 42,2 км пробежал мастер спорта России, член сборной Приморского края Евгений Бушков с результатом 2:19.19.

Амурский марафон «Бег к мечте», который состоялся 29 августа, знаковое событие в спортивном календаре атлетов не только Благовещенска, но и всего Дальнего Востока. Постоянные его участники – команды из Хабаровска, Владивостока, ЕАО, городов Приамурья. На старт встают не только опытные спортсмены, но и любители. Мероприятие было представлено в 4 дистанциях: 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км.

Заметим, что старт марафона переносился, изначально он был запланирован на 6 июня. Однако из-за эпидемиологической ситуации в стране сроки пришлось сдвинуть. Более того, за два дня до начала мероприятия, 26 августа, было решено отменить марафон. Эта новость застала спортсмена из Приморья в поезде, поэтому у него не было другого выхода, кроме как ехать до точки назначения – г. Благовещенск.


 

- Однако за два дня организатором все же удалось уладить все вопросы, и марафон все-таки был проведен, - объясняет Евгений Бушков. - Правда, не в городе, а по трассе, которая идет к мосту Мост Благовещенск — Хэйхэ. Мне удалось оторваться от конкурентов – также легкоатлетов и мастеров спорта -  спустя первые 10 км. Для меня этот марафон стал контрольной тренировкой перед более серьезными стартами.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «Бег к мечте» - волонтерский проект, который проводится при поддержке областного правительства, администрации города Благовещенска, спортивного сообщества, предпринимателей, движения добровольцев. Дважды проект становился победителем Президентского гранта.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: приморский край  бег  марафон  победа  сборная  соревнование  амурский марафон  призер 



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