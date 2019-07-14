"Луч" совершил невозможное, прилетев в Краснодар через Сеул

Команда из Владивостока вырвала победу на последних секундах

ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 13 июля. Краснодар. Стадион «Академии ФК «Краснодар», 711 зрителей. «Краснодар-2» (Краснодар) – «Луч» (Владивосток) - 1:2 (0:0). Голы: Сабуа (84) – Марущак (90), Стеклов (90+).

«Краснодар-2»: Адамов, Марков, Грицаенко, Голубев, Гогличидзе, Таранов, Якимов (Сперцян, 57), Жигулев (Мацукатов, 46), Онугха (Сабуа,76), Халназаров (Григорян 64), Сергеев (Кутовой, 64).

«Луч»: Котляров, Марущак, Пономаренко, Магадиев, Аравин, Стеклов, Макаренко, Носов (Квеквескири, 62), Гордиенко (Абазов, 57), Кутьин (Симанов, 90), Алиев (Кротов, 39).

За хозяев выступал воспитанник "Луча" Алексей ГРИЦАЕНКО, вернувшийся в Краснодар после ареды в «Енисее».

Игра началась в хорошем темпе с обоюдного стремления искать счастье у чужих ворот, сообщает официальный сайт "Луча". К середине тайма "Краснодар-2" прибрал мяч, и подходов к воротам "желто-синих" создавал больше, но на последнем рубеже защита ошибок не допускала. А вот с контр-игрой стало похуже, ничего опасного до свистка на перерыв "Луч" не создал.

Вторая половина началась в схожем ключе: "Луч" старался надежнее действовать у своих ворот, "Краснодар-2" действовал первым номером. На 62-ой минуте "Луч" провел хорошую атаку, которую завершал НОСОВ. Александру удался удар под перекладину, но последнее слово осталось за голкипером - угловой.

На 67-ой минуте "тигры" нарушили правила около своей штрафной и ТАРАНОВ хитро пробил под стенкой, но Александра КОТЛЯРОВА врасплох не застал.

Под знойным краснодарским солнцем хозяева поддавливали. Несколько атак завершились хорошими ударами "черно-зеленых", но мяч каждый раз пролетал рядом со штангой.

Последнюю 10-минутку сил у "Луча" хватало только на оборону, устоять не получилось. После розыгрыша углового Сабуа головой переправил мяч в дальний угол - 0:1.

Но характер "Луча" никуда не делся. Владивостокцы изыскали резервы и устроили штурм ворот АДАМОВА. Уже на 90-ой минуте матча после скидки КУТЬИНА КРОТОВ мощно бьет с убойной позиции - Адамов спасает. Сам же Антон успевает к мячу и навешивает в район 11-метровой, где Кирилл МАРУЩАК головой отправляет мяч в ворота - 1:1.

Теперь хозяева идут вперед и на 4-ой добавленной минуте получают контру. Проникающий пас в свободную зону Астемира АБАЗОВ, Вадим СТЕКЛОВ совершает спурт и метров с 25-ти, уже падая, стреляет в притирку со штангой - победа!

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Очень сложный матч. В начале игры, пока была свежесть, как-то двигались. Были подходы, но не удалось завершить их ударами по воротам. По первому тайму, в принципе, не у одной из команд не было 100% голевых моментов. Во втором тайме сделали замены. Ребята перестроились. Но был эпизод, когда нас прихватили, пришлось много бегать без мяча. Пропустили гол со стандарта, что не позволяли себе в прошлом сезоне, по моей памяти всего один гол. Но затем мы дотерпели, удалось матч выиграть, не привык сетовать, но добирались сюда через Сеул. Сложный перелет. Спасибо ребятам, что нашли в себе силы и характер. Зная Олега Петровича Фоменко (тренер "Краснодара-2"), с такой командой и поставленной игрой вы свои очки наберете. В целом игра была достаточно равная. С учетом того, что наш состав обновился почти полностью , мы еще далеки от идеала. Предстоит еще много работать, нарабатывать связи.

Олег ФОМЕНКО, главный тренер ФК «Краснодар-2»:

- Комментировать что-то тяжело. При такой игре мы проигрываем вторую встрече, ведя в счете. Пока эмоции и выводы делать сложно. Первый гол - тоже не позиционная аатка, там обрез в середине поля, в итоге получилось то, что получилось. Когда соперник сравнял счет, началась авантюра – побежали забивать еще. Еще один обрез и соперник нас наказал.

«СКА-Хабаровск» в Москве сыграл вничью 2:2 со «Спартаком-2». При этом хабаровчане с 15-ой минуты играли вдесятером, а с 66-ой минуты – вдевятером! За две желтые карточки поле покинули игроки гостей ШЛЯКОВ и БРАГИН.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск»:

- Я ребятам благодарен, что они выдержали такой напряженный матч. Забили в меньшинстве и удержали счет.

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер ФК «Спартак-2»:

- Учитывая, как складывался матч, есть досада, что не довели до победы. Играли полтора тайма, имея на одного игрока больше, а затем на двух. Такие матчи надо доводить до победы. Но тут сказывается специфика – не хватило опыта. Мы пропустили с двух стандартов. Но сами забили хорошие голы. Соперник очень крепкая команда, которая еще будет сыгрываться.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Луч»



