"Терминал Астафьева" взял под опеку находкинский ФК "Океан"

В профессиональный футбол Находки вдохнут второе дыхание

Футбольный клуб «Океан» города Находки обзавелся спонсором. Им стал АО «Терминал Астафьева», который уже запланировал ремонт домашнего стадиона спортивной команды. Об этом сообщает ИА «Сопки».

Заявление о том, что компания берет под свое крыло «Океан», сделал президент группы компаний «Акваресурсы», куда входит «Терминал Астафьева», Руслан Кондратов.

Отметим, что футбольные команды города всегда спонсировали крупные предприятия Находкинского округа. Но со временем эту добрую традицию почему-то перестали соблюдать и из-за чего ФК «Океан», который обожали жители Находки, стал увядать и попал в сложную ситуацию. На свои средства команду пытались спасти болельщики: они почти начали сбор денег для футболистов, чтобы те выступили в региональном турнире, но в ситуацию вовремя вмешался «Терминал Астафьева».

Немного позднее Руслан Кондратов сделал заявление о том, что «Терминал Астафьева» станет титульным спонсором «Океана». Он подчеркнул, что именно эта футбольная команда – гордость Находки

«Океан» - не просто команда, это гордость Находки. Здесь очень сильная футбольная школа, но без перспективы играть в профессиональной команде талантливые юноши попросту разъедутся из города. Это в корне неправильный подход. Наше единственное, как спонсора, условие – играть в «Океане» должны воспитанники находкинского футбола. Упор делать на юношей из ДФШ «Океан», которые защищают честь Находки. Детские и юношеские команды с эмблемой дельфина на футболках из года в год занимают призовые места на различных муниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях», - заявил президент «Акваресурсы» Руслан Кондратов.

Добавим, что помимо спонсорской помощи футбольной команде, предприятие «Терминал Астафьева» будет помогать восстанавливать стадион, где «Океан» тренируется и проводит домашние матчи. Сделать это необходимо в ближайшее время, так как арена спорта «Водник» уже не соответствует безопасным и продуктивным тренировкам, а значит нуждается в капитальном ремонте. В скором времени она будет реконструирована по всем стандартам качества.

После встречи игроки «Океана» вручили Руслану Кондратову новую игровую футболку команды, в которой они начнут свои выступления.

Ранее ГК «Аква-Ресурсы» уже оказывала помощь ДЮСШ Луч, благодаря которой юные футболисты смогли выступить на соревнованиях всероссийского уровня, был закуплен необходимый тренировочный инвентарь и впервые за долгие годы отремонтированы помещения на базе школы.