Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Терминал Астафьева" взял под опеку находкинский ФК "Океан"
В профессиональный футбол Находки вдохнут второе дыхание
Футбольный клуб «Океан» города Находки обзавелся спонсором. Им стал АО «Терминал Астафьева», который уже запланировал ремонт домашнего стадиона спортивной команды. Об этом сообщает ИА «Сопки».
Заявление о том, что компания берет под свое крыло «Океан», сделал президент группы компаний «Акваресурсы», куда входит «Терминал Астафьева», Руслан Кондратов.
Отметим, что футбольные команды города всегда спонсировали крупные предприятия Находкинского округа. Но со временем эту добрую традицию почему-то перестали соблюдать и из-за чего ФК «Океан», который обожали жители Находки, стал увядать и попал в сложную ситуацию. На свои средства команду пытались спасти болельщики: они почти начали сбор денег для футболистов, чтобы те выступили в региональном турнире, но в ситуацию вовремя вмешался «Терминал Астафьева».
Немного позднее Руслан Кондратов сделал заявление о том, что «Терминал Астафьева» станет титульным спонсором «Океана». Он подчеркнул, что именно эта футбольная команда – гордость Находки
«Океан» - не просто команда, это гордость Находки. Здесь очень сильная футбольная школа, но без перспективы играть в профессиональной команде талантливые юноши попросту разъедутся из города. Это в корне неправильный подход. Наше единственное, как спонсора, условие – играть в «Океане» должны воспитанники находкинского футбола. Упор делать на юношей из ДФШ «Океан», которые защищают честь Находки. Детские и юношеские команды с эмблемой дельфина на футболках из года в год занимают призовые места на различных муниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях», - заявил президент «Акваресурсы» Руслан Кондратов.
Добавим, что помимо спонсорской помощи футбольной команде, предприятие «Терминал Астафьева» будет помогать восстанавливать стадион, где «Океан» тренируется и проводит домашние матчи. Сделать это необходимо в ближайшее время, так как арена спорта «Водник» уже не соответствует безопасным и продуктивным тренировкам, а значит нуждается в капитальном ремонте. В скором времени она будет реконструирована по всем стандартам качества.
После встречи игроки «Океана» вручили Руслану Кондратову новую игровую футболку команды, в которой они начнут свои выступления.
Ранее ГК «Аква-Ресурсы» уже оказывала помощь ДЮСШ Луч, благодаря которой юные футболисты смогли выступить на соревнованиях всероссийского уровня, был закуплен необходимый тренировочный инвентарь и впервые за долгие годы отремонтированы помещения на базе школы.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Терминал Астафьева" взял под опеку находкинский ФК "Океан"
- 2:19.19 - золотое число
- Забег в поддержку редких животных и турнир по дзюдо пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ
- "Луч" совершил невозможное, прилетев в Краснодар через Сеул
- Cамый крупный банк Дальнего Востока не смогли продать с первой попытки
- В медальном зачете "Детей Азии" наметился явный лидер
- Голодец и Колобков в компании врио губернатора Сахалина прокатились на лыжах
- "Дети Азии" стартовали на Дальнем Востоке
- Эстафета огня "Детей Азии" в Холмском районе прошла под аккомпанемент метели
- Огонь "Детей Азии" прокатился на "БелАЗе"
Новости раздела
- "Терминал Астафьева" взял под опеку находкинский ФК "Океан"
- 2:19.19 - золотое число
- На Сахалине стартовал этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту
- Триумфатора Сурдлимпийских игр в Италии Елену Яковишину наградили в Правительстве Камчатского края
- В Хабаровске весной приступят к строительству крытого футбольного манежа
- Якутский мас-рестлинг возглавил топ самых популярных национальных видов спорта в России
- На Сахалине открыли горнолыжный сезон
- Самбисты Дальнего Востока поборются за призовой фонд в 370 000 рублей
- Забег в поддержку редких животных и турнир по дзюдо пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ
- "Луч" совершил невозможное, прилетев в Краснодар через Сеул
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутат сделал за свой счет разбитую дорогу у жилых домов в Артеме
- Банк России приглашает жителей Приморья на виртуальный День открытых дверей
- Автор романа "Казус Кукоцкого" Людмила Улицкая может стать лауреатом Нобелевской премии
- Жителей Приморья приглашают проголосовать за развитие "Земли леопарда"
- В Приморье произошел скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией
- Пробка в город: Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе начинаются новые работы
- "Фестиваль приморских овощей" пройдет на центральной площади Владивостока
- Как отдыхать на море, если пляж жмет с боков?
- Скорые Приморского края два раза "обогнули Землю по экватору" за месяц
- Конкурс "Цифровой прорыв" – уникальная возможность для IT-специалистов Приморья заявить о себе