Экс-мэр Владивостока написал горожанам необычное поздравление с Новым годом

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях новогодний пост.

«Как принято говорить, Новый год – время начинать новые дела, ставить перед собой новые задачи. Вот уже четвертый год мои цели неизменны: доказать свою невиновность и выйти на свободу. И я буду делать это до тех пор, пока не добьюсь правды и справедливости.

Хочу очередной раз выразить благодарность всем, кто поддерживает меня в этом, кто продолжает верить в меня и следит за непрекращающейся чередой событий в ходе нашего дела.

Каждый год приносит нам новый опыт, удачи и разочарования. Но человек устроен так, что развивается только в преодолении. Даже самые плохие годы несут для нас открытия: как во внешнем мире, так и в самом себе. Поэтому желаю всем нам, чтобы новый год был лучше предыдущего».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.