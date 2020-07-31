Провокаторов на мыло

За несанкционированные митинги в России придется ответить перед законом

Конституцией РФ (статья 31) предусмотрено, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. При этом в соответствии со статьей 55 права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

То есть право не может быть абсолютным, и в России возможность свободного проведения митингов ограничена Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ.

Естественно, митинг - это публичное мероприятие, массовое нахождение людей в каком-либо месте с целью выразить мнение относительно важных проблем публично. Его участники в силу указанного закона должны:

- выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации);

- соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного мероприятия;

- соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие проводится с использованием транспортных средств.

Досье «ЗР»

К территориям, на которых проведение митингов запрещено, относятся железнодорожные пути, площадки, примыкающие к зданиям органов власти, и т.д. Кроме того, нельзя проводить митинги там, где они могут нарушить работу инфраструктурных объектов, повлиять на движение транспорта.

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится без предварительного согласования с исполнительным органом власти (например с Администрацией города). За проведение такого мероприятия и участие в нем предусмотрена различного рода ответственность.

Когда нарушаются указанные требования закона, несанкционированно перекрывается движение автотранспорта, не выполняются законные требования сотрудников органов внутренних дел, нарушается общественный порядок, сотрудники правоохранительных органов должны на это реагировать, чтобы митинг не превратился в массовые беспорядки. При этом представителям правоохранительных органов многих европейских стран разрешено применение более серьезных мер для поддержания порядка, нежели использую в России.

Так, за участие в незаконных протестных акциях во Владивостоке за последние несколько недель к административной ответственности привлечено свыше 13 человек. Значительная часть из них не является профессиональными оппозиционерами и банально не знала о вышеописанной возможной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, о которой организаторы не предупреждали. Конечно, незнание законов не освобождает от ответственности, однако и не умаляет степени вины подстрекателей, не раскрывающих всю информацию о возможных последствиях, иногда даже специально скрывающих законодательные меры, которые могут последовать за подобное поведение.

Большинство людей, принявших участие в акциях протеста во Владивостоке, не являются профессиональными оппозиционерами, как и убеждёнными сторонниками экс-губернатора Хабаровского края Сергея ФУРГАЛА. Лишь 10-15% от участвующих в акциях имели оппозиционных бэкграунд и открыто внесистемные взгляды. Однако именно они наиболее широко транслировали призывы принять участие в протестных акциях, романтизируя такое поведение через новые медиа и пытаясь выдать его за социально одобряемое.

Примечательно, что почти все записные оппозиционеры вели себя на акциях грамотно, не дав полиции повода для задержания. Да и приморские силовики действовали максимально корректно, охраняли митингующих и пресекали возможные провокации. Однако люди, которых провокаторы вывели на улицу, не были осведомлены о допустимых рамках поведения на несанкционированных акциях. Тем самым организаторы, зарабатывающих с их помощью свой политический капитал, показали своё безразличие к судьбам простых участников и откровенно их подставили.

Данное поведение – так называемое «кормление голубей», к сожалению выгодополучателей, оказалось не только не одобряемым, но и ожидаемо осуждаемым в массовом сознании приморцев. Как минимум, граждане остались равнодушны к попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе.

Никто не спорит: у людей должна быть возможность выражать свою точку зрения. Но важно помнить: всегда можно найти способ сделать это легально, не вступая в противоречия с законами государства, в котором ты живешь. Если уж ты знаешь свои права и желаешь их отстаивать громогласно, то будь любезен изучить законодательство полностью, а не только те статьи, которые удобны. Чтобы в последствие не попадаться на удочку различных нечистых на руку провокаторов и, не дай Бог, сломать себе судьбу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.