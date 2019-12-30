"LOTTE" приглашает на Благотворительный утренник

Организация праздников для детей из социальных учреждений Приморского края -ежегодная традиция для некоммерческого партнерства «Руки помощи»

5 января в 13:00 в отеле «LOTTE» (ул. Семеновская, 29) состоится Благотворительный утренник для детей из социальных учреждений Приморского края.

Организация новогодних и рождественских праздников является ежегодной традицией для некоммерческого партнерства «Руки помощи». Добрая инициатива реализуется вот уже 15 лет.

Цель мероприятия – создать атмосферу новогоднего чуда для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для этого неравнодушные представители ивент-индустрии Владивостока вновь объединятся, чтобы поздравить тех, кто особенно нуждается в празднике.

Участниками праздника станут 200 ребят из детских домов и многодетных семей. Для них будет подготовлена насыщенная новогодняя программа.

С 13:00 до 17:00 детей ждёт праздничный стол и развлекательное шоу – квесты, фокусы, лазерное шоу и множество других сюрпризов. Кульминацией праздника станет поздравление Деда Мороза и Снегурочки и вручение новогодних подарков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.