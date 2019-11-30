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Для студентов ДВФУ откроют мастерские в редакциях СМИ Приморья

30 Ноября 2019, 09:34 | Владивосток

На круглом столе обсудили пути взаимодействия вузов и работодателей

Департамент коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета 27 ноября провел встречу с представителями средств массовой информации. Участники круглого стола обсудили пути взаимодействия вузов и работодателей.

Во встрече приняли участие представители издательской компании «Золотой Рог», филиала ВГТРК -- ГТРК «Владивосток», «Общественного телевидения Приморья», газет «Конкурент» и «Российская газета» и отраслевого сообщества -- Клуба главных редакторов приморского отделения Союза журналистов России. В рамках обсуждения эксперты поделились мнением о текущей ситуации на медиарынке и предложили пути повышения качества подготовки молодых журналистов.

Высшая школа обеспечивает медиарынок специалистами трех направлений: журналистика, реклама и связи с общественностью и издательское дело. Как отметил директор департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ Никита Аргылов, с нам предстоит перестроить учебный процесс таким образом, чтобы была создана система непрерывной практической работу будущих дипломированных журналистов. «Рынок труда стремительно меняется, появляются новые медиаспециальности. Студентам необходимо больше практических навыков, требуется вывести отношения с работодателями на новый уровень: от эпизодических встреч до постоянного сотрудничества, найти дополнительные формы взаимодействия. Именно отсутствие в учебном процессе взаимодействия с практиками индустрии сказывается в итоге на качестве выпускника», – отметил Никита Аргылов.

Как отметила руководитель клуба главных редакторов Приморья Яна Попова, среди главных проблем индустрии – низкий уровень грамотности специалистов, неумение искать информацию, а также отсутствие кадров в районных медиа.

Руководитель образовательной программы «Журналистика» Лариса Распутная предложила создавать творческие мастерские в редакциях, где группа журналистов сможет делиться со студентами профессиональными навыками на системной основе. Так, например, предпринимается попытка упорядочить расписание, чтобы студенты-журналисты учились со второго семестра лишь в первой половине дня, а во второй половине дня могли работать по специальности. Кроме того, готовится проект "материкового дня", когда все практические занятия будут проходить в городе Владивостоке с действующими журналистами. Участники круглого стола поддержали предложения.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА.

Виктория САВЧУК, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: университет  школа  трудоустройство  практика  ДВФУ  департамент  кадры  круглый стол  студент 
           



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