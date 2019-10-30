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Игорь Пушкарёв выразил соболезнования семье Юрия Серебрякова
Экс-мэр: «Я всегда относился с большим уважением к нему, к его уму, профессиональному опыту и трудолюбию»
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв выразил искренние соболезнование семье и близким Юрия Серебрякова. В социальной сети экс-мэр отметил, что познакомился с известным приморским предпринимателем много лет назад.
«Уходит из жизни человек и у каждого живущего остаётся какое-то личное воспоминание об ушедшем, свое собственное представление, сложившееся в результате общения. Чем более многогранна личность, тем интереснее общение - таким был Юрий Михайлович Серебряков.
Мы познакомились много лет назад, когда и он, и я были депутатами Законодательного Собрания Приморского края. Я всегда относился с большим уважением к нему, к его уму, профессиональному опыту и трудолюбию. В дальнейшем мы стали хорошими товарищами.
В моей памяти Юрий Михайлович навсегда останется мудрым, порядочным и открытым человеком, который многого достиг.
Я выражаю искренние соболезнования семье и близким Юрия Михайловича. Светлая ему память».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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