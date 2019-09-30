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Владивосток на целый день стал полосатым
30 Сентября 2019, 09:14 | Владивосток
В столице региона с размахом отметили День тигра
В воскресенье во Владивостоке прошло традиционное шествие, посвященное празднованию Дня тигра. Торжество привлекает внимание к проблеме исчезновения редкой полосатой кошки, ее сородичей так и всех животных, обитающих в Дальневосточной тайге.
Тысячи человек в оранжево-черных костюмах прошли в яркой колонне от Покровского парка и до центральной площади Владивостока. Здесь и прошли основные праздничные мероприятия.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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