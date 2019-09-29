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"Уникальный фирменный праздник..."
Экс-глава Владивостока поздравил приморцев с юбилейным Днём тигра
В своем посте в социальных сетях экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил «всех тигров, тигриц и тигрят» Приморского края с юбилейным Днём тигра.
«Всех тигров, тигриц и тигрят Приморья и не только - с Днём тигра! Представляю центральные улицы Владивостока в оранжево-чёрных цветах - тигриное шествие, как тигриное нашествие. Уникальный фирменный праздник стал любимой традицией горожан, символизирующей бережное и уважительное отношение к природе и её обитателям. Прочёл, что нынешний День тигра уже юбилейный - двадцатый. Как быстро бежит время… Берегите окружающую среду и себя) Всем весёлого настроения и позитивного дня!».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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