Призывающие носить маски граффити появились во Владивостоке

Молодые активисты рисуют пропагандирующие ношение масок граффити в Приморье. Яркие рисунки уже украшают подпорную стену и пространство рядом с одной из популярных остановок общественного транспорта во Владивостоке.

Инициатором необычной акции выступил департамент информационной политики Приморья. Организаторами мероприятия являются краевой департамент по делам молодежи совместно с управлением по делам молодежи Владивостока.

«Городские художники сами придумали эскизы для будущих граффити. Работы специально оформляются самыми яркими красками, чтобы максимально привлечь внимание проходящих мимо людей к рисункам. Наша главная цель – еще раз напомнить населению о необходимости соблюдения карантинных мер, ведь все мы понимаем, что единственная возможность уберечься от коварного заболевания – это ношение средств индивидуальной защиты и выполнение элементарных правил гигиены», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Отметим, в разных муниципалитетах края сейчас также наносят надписи «Носите маску» на дорожное покрытие возле пешеходных дорожек и рядом с популярными общественными местами, которые также напоминают прохожим о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

Газета "Золотой Рог", Владивосток