Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Призывающие носить маски граффити появились во Владивостоке
Молодые активисты рисуют пропагандирующие ношение масок граффити в Приморье. Яркие рисунки уже украшают подпорную стену и пространство рядом с одной из популярных остановок общественного транспорта во Владивостоке.
Инициатором необычной акции выступил департамент информационной политики Приморья. Организаторами мероприятия являются краевой департамент по делам молодежи совместно с управлением по делам молодежи Владивостока.
«Городские художники сами придумали эскизы для будущих граффити. Работы специально оформляются самыми яркими красками, чтобы максимально привлечь внимание проходящих мимо людей к рисункам. Наша главная цель – еще раз напомнить населению о необходимости соблюдения карантинных мер, ведь все мы понимаем, что единственная возможность уберечься от коварного заболевания – это ношение средств индивидуальной защиты и выполнение элементарных правил гигиены», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.
Отметим, в разных муниципалитетах края сейчас также наносят надписи «Носите маску» на дорожное покрытие возле пешеходных дорожек и рядом с популярными общественными местами, которые также напоминают прохожим о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Призывающие носить маски граффити появились во Владивостоке
- Владивосток зачистили от "фургальщины"
- У Евгения Оленева юбилейный день рождения
- "Сегодня Владивосток стоит на пороге новых свершений"
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- Известный приморский политик и бизнесмен умер в расцвете сил
- "Владивосток – самый провальный в патриотическом воспитании город"
- Энергетика нас связала
- В апреле во Владивостоке пройдет Первый Дальневосточный фестиваль "Время Возможностей"
- Благотворительный мастер-класс пройдет в рамках фестиваля "Сделано в Приморье"
Новости раздела
- Призывающие носить маски граффити появились во Владивостоке
- В городском парке Владивостока начались полномасштабные работы по благоустройству (фото)
- Владивосток зачистили от "фургальщины"
- У Евгения Оленева юбилейный день рождения
- "Сегодня Владивосток стоит на пороге новых свершений"
- В Приморье проголосовало уже около 20% населения
- "У меня родители очень пожилые... Здесь, спасибо руководству УИКа, все было организовано крайне комфортно и удобно для людей"
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- Во Владивостоке решат проблему нехватки мест в детсадах
- Во Владивостоке построят еще один огромный мост длиной более двух километров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа
- В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
- Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
- Сдать старые автопокрышки в столице Приморья можно бесплатно целую неделю
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- В дело "Находка против "Аттис Энтерпрайс" ждут новых свидетелей
- Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
- В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму