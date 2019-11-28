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Проект театрально-музейного комплекса во Владивостоке вызывает очень много вопросов

28 Ноября 2019, 12:27 | Владивосток

Недостаточно парковок, нет удобных подъездов, кроме того, проектировщики не учли особенности главной сопки Владивостока

Градостроительный совет Приморского края оперативно рассмотрел проект музейно-театрального комплекса фонда «Национальное культурное наследие», который предполагается построить во Владивостоке на месте бывшего комплекса ДВФУ в районе фуникулера. В пределах получаса прозвучал доклад по проекту, и примерно столько же времени заняло его обсуждение.
 
В целом проект членами градосовета был воспринят положительно, но получил и ряд принципиальных замечаний. В частности как определенный недостаток было воспринято то, что в проекте отсутствует желательное решение по объемному эксплуатируемому подземному пространству. С другой стороны, есть вопросы по недостаточности парковочного пространства, не просматриваются удобные подъезды и конечное решение по транспортной схеме. Фасадные раскрытия комплекса на все стороны света практически не учитывают ветрового режима, характерного для вершины сопки Орлиное гнездо.
 
Несколько непонятным для членов градосовета показалось и композиционное решение комплекса, ориентированного в восточном направлении – в сторону автокольца на фуникулере. Притом, что более логичной представлялась ориентация «парадной» части комплекса в направлении входа в бухту Золотой Рог и на центр города. Однако в будущем с этих направлений, видимо, можно будет наблюдать «торцовые» части комплекса. Впрочем, и ранее на центр был обращен глухой торец здания, который как-то скрашивала реклама банка.
 
Судя по позиции представителя заказчика на градосовете, фонд «Национальное культурное наследие» проект устраивает. То есть какие-то принципиальные замечания и изменения вряд ли будут приняты.
 
Предполагается, что проект будет выносится на обсуждение горожан, но когда, где и насколько оно всем будет доступно, об этом пока не сообщалось.
 
Известно, что воплощать проект музейно-театрального комплекса в районе Аксаковского переулка во Владивостоке будет компания «Стройтрансгаз» Геннадия ТИМЧЕНКО, а завершить строительство, оцениваемое вместе с театральным комплексом на острове Русском в 30 миллиардов рублей, предполагается в конце 2023 года.
 
Фото макета из сети Интернет.
 
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Комментарии

  • РќРµРµРґСЂРѕСЃ12:44, 28.11.2019#

    И тут друг Путина. . . . Всю страну подмяли. Молодцы.

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