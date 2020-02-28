Благотворительный мастер-класс пройдет в рамках фестиваля "Сделано в Приморье"

Мастер-класс "Веселый мишка" пройдет в кафе "Миндаль" в воскресенье, 1 марта, в 14.00 часов. Шить игрушки гостей фестиваля "Сделано в Приморье" (0+) научит адвокат Галина Антонец.

– Мишку может сшить любой человек. Даже тот, кто никогда не держал в руках нитку с иголкой. Они очень простые в исполнении, но очень милые, всегда приносят много радости и улыбок. Уже стало доброй традицией собираться и шить таких мишек. Это хорошая возможность сделать доброе дело своими руками, поделиться душевным теплом, вложив его в мишку. Игрушки всегда очень быстро расходятся на благотворительность. В этот раз мы обязательно передадим часть мишек фонду "Сохрани жизнь", а часть отправим в детскую больницу. Мы научим не просто шить мишек, но делиться радостью, – рассказала Галина Антонец.

Мероприятие пройдет в воскресенье, 1 марта, в кафе "Миндаль" (ул. Адмирала Фокина, 23Д). Начало в 14.00. Организаторы предоставят все необходимые материалы.

Напомним, что мастер-классы – это неотъемлемая часть фестиваля "Сделано в Приморье". В течение зимнего фестиваля прошло 11 мастер-классов, за время которых гости научились варить мыло, шить игрушки из фетра и рисовать в технике эбру. Весенний фестиваль оказался не менее насыщенным: меньше чем за неделю работы площадки в кафе "Миндаль" прошло три мастер-класса по росписи пряников и изготовлению кукол-плетенок. 7 марта пройдет мастер-класс по изготовлению сладких цветов, а 8 марта – творческий мастер-класс.



Фото Наталья Баграновская

Газета «Золотой Рог», Владивосток