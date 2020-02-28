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Во Владивостоке от остановки "Зари" до "Перевала" уберут бетонное ограждение
На улице Маковского во Владивостоке уберут старое бетонное дорожное ограждение, которое пришло в негодность. Вместо него на участке протяженностью около 3 километров установят новое. Ограждение будет выполнено из металлоконструкций, сообщили в управлении дорог и благоустройства.
Специалисты отметили, что на объекте восстановят сети ливневой канализации, на разделительной полосе заменят пришедшие в негодность дождеприёмные лотки. Будет установлено 600 новых лотков. Подрядчикам предстоит отремонтировать также разрушенные колодцы инженерных коммуникаций и установить лотки между пешеходной зоной и откосом, которые требуют замены. Дорожное полотно будут отремонтировано на 95 тысячах квадратных метров. Ремонт проведут и на тротуаре по направлению «Заря» - «Перевал».
«В прошлом году подрядчик приступил к работам и смог отремонтировать только пешеходную зону от «Перевала» до «Зари». В связи с тем, что работы не были выполнены в полном объёме, мэрия расторгла контракт и направила соответствующие документы в Управление федеральной монопольной службы для включения подрядчика в число недобросовестных», - напомнили специалисты.
Отметим, что уже в ближайшие дни в Единой информационной системе в сфере закупок будет размещена информация на поиск подрядчика, которому в этом году и предстоит провести указанные ремонтные работы.
«Сроки проведения основных работ, в том числе укладки выравнивающего слоя асфальта и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, строго регламентированы, и их необходимо будет провести до конца августа. Срок завершения контракта – конец октября», - добавили в управлении дорог и благоустройства.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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