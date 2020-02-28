Финалистов конкурса "Учитель будущего" выбрали во Владивостоке

В апреле 13 команд вновь встретятся на финале Всероссийского состязания в Москве.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. «Отличительная черта конкурса – командный формат, - объясняет координатор по методологии профессионального конкурса «Учитель будущего» Анна АЛЕКСЕЕВА. - Зачастую, культура командной работы не сформирована. Мы декларируем, что это важно, но на деле не разделяем этих ценностей. Через конкурс мы хотели эту самую культуру формировать в командах школьных учителей, потому что нам кажется, что на тренингах, семинарах и тимбилдингах эта культура формируется в меньшей степени. Задания в конкурсе выстроены так, что пройти их без командной работы невозможно».

На установочной сессии организаторы выделили отдельный блок под целеполагание для того, чтобы каждый учитель сформировал свою личную цель. По мнению экспертов, если она нечеткая или вообще не поставлена, то добиться чего-либо невозможно, ведь участник не понимает, куда идет. Каждое конкурсное испытание должно было стать инструментом для дальнейшей работы: дебаты, кейс-игру и методический конструктор каждый преподаватель сможет применить в своем классе для решения определенных задач образовательного процесса. В конкурс была интегрирована значительная часть образовательной программы: лекции экспертов в сфере образования, обратная связь от модераторов и экспертов. Большое внимание участники уделили методикам и технологиям, которые их коллеги уже реализуют в своих школах.

На полуфинале во Владивостоке собрались команды всех регионов Дальнего Востока: по 10 команд от Хабаровского края и Республики Бурятия, по 8 – от Приморья и Камчатки, по 5 команд от Республики Саха (Якутия) и Амурской области, по 3 команды из Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, а также по 2 команды учителей от Сахалинской области и Забайкальского края. «В течение трех дней 59 команд учителей из одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции приглашенных спикеров, – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав ДАВАНКОВ. – По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали 3 команды Хабаровского края, по 2 команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края».

Эксперты отмечали высокий уровень профессионализма участников. «Большое удовольствие – работать с преподавателями образовательных учреждений Дальневосточного федерального округа, - рассказала директор Центра регионального и международного сотрудничества Мария РОХМАНИЙКО. - Мы видим большое количество разнообразных форм работы и ищущих педагогов с высоким уровнем подготовки. Мы видим людей, которые готовы работать и хотят творить, трудиться как индивидуально, так и в группах. На проекте прорабатываются отношения учитель – учитель, учитель –ученик, учитель – родители. Это содержательные дискуссии, в которых педагоги пытаются найти определенные решения и при этом делятся миром своих школ и коллективов».

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Автор: Диана БЕЛАЯ

Фото: Андрей УРБАНОВСКИЙ

Газета "Золотой Рог", Владивосток