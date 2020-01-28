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В столице Приморья проживают 70 человек, которые пережили блокаду
Всего в столице Приморья проживают 70 человек, которые пережили блокаду
В понедельник, 27 января, во Владивостоке почтили память тех, кто погиб в годы блокады Ленинграда. Мероприятие прошло у стены памяти героев-владивостокцев мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», сообщает администрация Владивостока.
Ежегодно 27 января в России отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 76 лет назад закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня.
Во Владивостоке отдать дань памяти героям сегодня собрались ветераны, бывшие жители блокадного Ленинграда, школьники, студенты, воспитанники патриотических клубов, военнослужащие, общественность, представители краевого правительства, Думы и администрации города.
Всего в городе проживают 70 человек, которые пережили блокаду. Некоторые из них были совсем юными, когда город был взят в окружение, но воспоминания об этом они пронесли через всю жизнь.
«В нашей семье до войны было пять человек. Как только началась война, папа сразу ушел на фронт. Мы остались вчетвером. К марту 1942 года трое из нас погибли, в живых осталась я одна. Конечно, те, кто защищал город, – герои. Но не меньшими героями были и наши мамы, старшие братья и сестры. Которые, несмотря на голод, холод, болезни, через весь город шли на работу, чтобы получить деньги, карточки и накормить голодных детей», – рассказала бывшая жительница блокадного Ленинграда, ныне председатель владивостокской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталья Катченкова.
Погибших в годы блокады почтили минутой молчания. К мемориалу героев возложили цветы.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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