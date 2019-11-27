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"Снег во Владивостоке - это своеобразный троянский конь"
Экс-мэр города написал пост о том, как решить проблемы с уборкой снега в города
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он поразмышлял о проблемах, которые возникают в городе в период снегопадов.
«Снег, его уборка (и вообще вся белоснежная коммунальная тема) во Владивостоке - это своеобразный троянский конь.
Замечательное явление природы, которому радуются и которого ждут дети и взрослые (не все), становится поводом раздора, ругани и даже информационных войн, в основе которых часто лежит ангажированность, безответственность и популизм.
Прочёл, что в этом году городской парк снегоуборочной техники пополнился со 112 единиц до 170. Это увеличение в цифрах должно положительно сказаться на результатах снегоуборочных работ, что сразу почувствуют и сами горожане.
В свою очередь хочу сказать: в 2008 году парк коммунальной и дорожной техники составлял около 30 единиц, в 2016 году уборка и очистка города от снега производилась уже силами почти 150 единиц техники.
Сейчас число техники даже больше, чем в 2016 году. Но замечу: ещё десятилетием ранее было ясно, что Владивостоку необходимо минимум 300 единиц, а в идеале - 500.
И я настаиваю, что муниципальный парк коммунальной техники - это мощный инструмент, который позволяет производить все работы на порядок дешевле, которым можно эффективно управлять и, что особенно важно, контролировать.
А снег пусть одевает в серебристые одежды приморскую столицу, радует нетронутой белизной и создает неповторимую атмосферу зимы».
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Чтобы во Владивостоке решить проблему с уборкой снега, нужно чаще менять бордюры, желательно каждые полгода. И именно китайские ставить, как раньше ставил Пушкарев, а теперь Гуменюк