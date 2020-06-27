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В Приморье проголосовало уже около 20% населения
Выходные обещают существенный прирост граждан, высказавших свое мнение о поправках в Конституцию РФ
Как сообщил газете «Золотой Рог» информированный источник, в Приморском крае свое мнение о поправках в Конституцию РФ высказала уже пятая часть населения. Как известно, голосование идет по всей территории региона с 25 июня. Работают как стационарные участки для голосования, так и выносные, действующие в жилых массивах и на крупных предприятиях. Кроме того, все, кому это в силу каких-то причин необходимо, могут вызвать представителей своего участка домой.
Тайфун, принесший в Приморский край достаточно обильные осадки накануне, в пятницу 26 июня, не повлиял на работу избирательных комиссий. По сведениям источника на утро субботы в крае проголосовало порядка 20 процентов избирателей, внесенных в списки. На сегодняшний день также не зарегистрировано каких-либо нарушений, влияющих на ход или итоги волеизъявления.
По сведениям из крайизбиркома в крае действуют всего 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Кроме того, еще 205 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыболовецких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. За порядком на избирательных участках следят почти 5000 общественных наблюдателей.
Все избирательные участки в Приморье оборудованы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях проводят регулярную дезинфекцию, гражданам выдают средства индивидуальной защиты, обеспечивают их социальное дистанцирование.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ длится в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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