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9 мая во Владивостоке устроят большой фестиваль реконструкции
Спортивная набережная Владивостока станет одной из площадок, где пройдут праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Концепцию праздника обсудили на совещании в администрации Владивостока под руководством главы города Олега Гуменюка.
9 мая на Спортивной набережной на площадке у фонтана устроят большой фестиваль реконструкции. Здесь развернется «Партизанская деревня» с палатками и стилизованными землянками. Атмосферу создадут военная атрибутика, одетые в форму актеры, исполнение фронтовых песен под гитару.
Также на набережной запланирован показ военных фильмов, литературная гостиная «Наследники Победы» и фестиваль воздушных змеев и шаров. В память о погибших моряках-тихоокеанцах в море запустят тысячи свечей.
На пешеходной зоне в районе ул. Адмирала Фокина проведут фотовыставку «Они сражались за Родину» с портретами героев войны. На верхней площадке набережной у арт-объекта «Семь сопок» организуют молодежный фестиваль с различными активностями.
В рамках арт-проекта «РиоРита – радость Победы!» в вечернее время гостей праздника пригласят на вальс под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Всех угостят солдатской кашей, ржаным хлебом с салом и горячим чаем. Спортивная гавань станет местом проведения массового заплыва на дистанции 100 и 500 метров.
Напомним, масштабные праздничные и торжественные мероприятия в День Победы развернутся в центральной части города. В этот день ожидаются парад, шествие Бессмертного полка, выставки военной техники, концертные программы. Множество локальных тематических площадок будут работать в скверах и на набережных города. Для комфорта гостей праздника улица Светланская до 17:00 станет пешеходной – движение транспорта ограничат от пересечения с Алеутской до остановки «ДВГТУ».
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