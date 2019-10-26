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Владивостокцы ценят себя не дешевле москвичей и питерцев
Россияне, в ходе опроса, навали «цену» своей жизни
Россияне оценили свою жизнь. Люди считают, что в случае их смерти родные должны получать страховку размером 5,8 млн рублей.
На максимальные выплаты после своей кончины рассчитывают мужчины до 30 лет с высшим образованием из Москвы. У женщин запросы скромнее, и в целом чем старше человек, тем на меньшую компенсацию для родственников он рассчитывает.
В региональном разрезе самое высокое представление о «стоимости» жизни в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что граждане завысили сумму компенсации. Другие уверены, что уже давно пора ввести единую оценку этого показателя и запросы граждан вполне адекватны.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
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