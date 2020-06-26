"У меня родители очень пожилые... Здесь, спасибо руководству УИКа, все было организовано крайне комфортно и удобно для людей"

В Приморье продолжается импровизированная дискуссия о том, законно ли и безопасно для здоровья избирателей голосование на открытом воздухе

К примеру, в социальных сетях 25 июня председатель приморского отделения партии «РОСТ» Кирилл Батанов снял видео о, якобы, имеющих место нарушениях при голосовании за поправки в Конституцию РФ. По его мнению, нарушение заключалось в том, что на одном из районов города избирателям предлагалось проголосовать на участке, который был организован в автомобиле в одном из дворов.

Сенсации не получилось. Эксперты, как из сферы электоральных нюансов, так и из медицины объяснили начинающему политику, что криминала он здесь не найдет.

«Криминала нет», - так прокомментировал видео, заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман ОХОТНИКОВ. По его словам, голосование на открытом воздухе организовано по всей России и в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Стоит начать, что ничего криминального в опубликованном видео нет. Снято так, как хотел показать автор. По нашей информации, шла подготовка к голосованию вне помещения. Более того, с каждым днем таких процедур будет все больше и больше. У нас есть генеральная установка: организовать голосование не только в стационарном помещении, но и на открытом воздухе, приблизить процесс к людям. И это хорошо, так как мы живем в условиях пандемии коронавируса и наша задача — минимизировать угрозу заражения. То есть, организовать процесс так, чтобы меньше людей посетили участок, но при этом смогли отдать своей голос. Все организовано согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Люди предварительно подали заявления об организации такого голосования. Такое право есть у каждого, и воспользоваться им можно до 1 июля», — отметил Роман Охотников.

А по словам электорального юриста Эдуарда Черторинского нарушения закона здесь не допущено. По словам эксперта, нормативная база, принятая для голосования, допускает подобные ситуации и прямо их урегулирует.

«Это прописано в порядке общероссийского голосования, который утвержден постановлением ЦИК. В него потом вносились соответствующие изменения, когда возобновилась подготовка к голосованию. И в частности в нем говорится, что при необходимости принять дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, то такие меры могут приняты. И в том числе голосование, если того требует ситуация, может быть организована в специально выделенных местах вне здания участковой избирательной комиссии. Оно может быть оборудовано перед входом на открытом воздухе», — отметил юрист Эдуард Черторинский.

А 26 июня жители улицы Русской, приписанные к избирательному участку № 838, прокомментировали возможность голосования на открытом воздухе. По мнению людей, это не только позволяет выразить свое мнение в полном соответствии с буквой закона, но и выдержать требования по эпидемиологической безопасности.

«Я пожилой человек, стараюсь в нынешней ситуации по заболеваемости коронавирусом далеко не ходить и избегать скопления людей. К себе в квартиру по понятным причинам пускать посторонних тоже не хочется. А тут есть такая возможность пригласить комиссию и проголосовать в строгом соблюдении закона, под присмотром наблюдателей. Так чем плохо?» — недоумевает избиратель участка № 838 Римма Федосеенко.

С таким мнением согласна и Ольга Овчинникова — ее родители накануне смогли воспользоваться возможностью и проголосовать на свежем воздухе. По ее словам, для пожилых людей такая форма крайне удобна.

«Я вообще не понимаю, что за попытка получить дополнительное внимание? У меня родители очень пожилые, им крайне неудобно далеко ходить. Здесь, спасибо руководству УИКа, все было организовано крайне комфортно и удобно для людей. Дистанция, маски, перчатки, санитайзеры — все требования соблюдены, наблюдатели есть, так в чем проблема?» — говорит Ольга Овчинникова.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.