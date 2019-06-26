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В столице Приморья молодежный форум "Восток" собрал 600 участников

26 Июня 2019, 16:25 | Владивосток

25 июня прошло открытие молодежного образовательного форума во Владивостоке

Мероприятие проходит впервые и стало площадкой для 600 участников. На форум приехали участники со всей страны: от Чукотки до Калининграда. Интерес к мероприятию проявили и иностранные делегаты. Они прибыли из Китая, Болгарии, Японии, Камбоджи, Индии, Польши, Латвии, Армении и Филлипин.

На мероприятии выступали танцевально-песенные коллективы ДВФУ. Хэдлайнерами мероприятия выступила известная поп-группа Artik&Asti. Участники форума активно подпевали любимым песням и танцевали. Потом участников радовала группа «Ураган».

 


 

 

 

Главный федеральный инспектор по Приморскому краю Виталий Крючков поприветствовал участников от имени Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и объяснил основные задачи «Всероссийского  молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток»: «Он объединил в столице Приморья талантливых, энергичных  молодых людей из России и ряда зарубежных государств. Уверен, что «Восток» займет достойное место среди молодежных образовательных площадок страны, ведь он посвящен такой важной теме, как развитие Дальнего Востока. Молодежь сможет предложить свои программы и инициативы, направленные на укрепление социально-экономического и геополитического потенциала этого уникального региона. Это позволит повысить качество жизни людей. Вас ждут содержательные дискуссии и круглые столы, встречи с известными политиками и экспертами, представителями министерств и ведомств, а также богатая культурная программа. Желаю вам успешной работы на благо российского Дальнего Востока и всей страны».

В рамках форума авторы проектов смогут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи в номинации « Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития». Победители будут рекомендованы к получению грантов до 3 миллионов рублей на реализацию собственных инициатив.

Фото: пресс-служба форума «Восток»

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: форум  ДВФУ  Восток  владивосток 



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