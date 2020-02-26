Системную поддержку семей с детьми с синдромом Дауна продолжает фонд "Владмама"

Родители, у которых родились дети с синдромом Дауна, получат методическую помощь и поддержку в 2020 году. Для этого будут использоваться и средства президентского гранта, и собственные средства благотворительного фонда "Владмама". Целый комплекс мероприятий реализуют специалисты фонда в Приморье.

- У этого проекта есть основная цель не допустить попадания детей с синдромом Дауна в систему социального сиротства. Задача проекта в том, чтобы родители не отказывались от детей, чтобы они могли жить и воспитываться в семье, а те, ребята, кто уже попал в «систему» имели возможность обрести приемную семью, сообщила президент фонда "Владмама" Ольга Сиянко.

По данным фонда, в Приморье около 250 семей, в которых живет человек с синдромом Дауна (в том числе и взрослый). Количество детей, живущих в системе казенного детства - не менее 60.

-В отличие от регионов центральной части России, где на уровне Министерства здравоохранения приняты протоколы оглашения диагноза, в которых прописано что следует говорить маме при рождении малыша с синдромом Дауна, в Приморье этого нет. Слова врачей могут повлиять на решение родителей о воспитании особенного ребенка в семье. У нас в планах встречи с врачами, персоналом родильных домов, женских консультаций, проведение лекций и предоставление объективной информации о том, кто такие люди с синдромом Дауна, какие есть сообщества, какая система помощи для них уже в крае существует, - сообщила Ольга Сиянко.

К 1 июня, Дню защиты детей, фонд планирует издание книги с реальными историями 15 семей, которые уже воспитывают детей с этим синдромом. Книга, вместе с буклетами и видеофильмами, станут своего рода инструментом, с помощью которых будет организована работа по разрушению стереотипов о синдроме Дауна и будут распростаняться в родильных домах и женских консультациях региона. По словам Сиянко, сейчас фонд ведет переговоры с семьями, которые станут героями книги и видеофильмов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток