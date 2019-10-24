www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.8 р. 100 JPY: 58.87 р.
EUR: 70.96 р. 10 CNY: 90.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Транспорт
Распечатать

Экс-мэр Владивостока предложил еще раз хорошо подумать о проекте ВКАДа

24 Октября 2019, 12:33 | Владивосток

«Для принятия правильного решения лучше думать о развитии, а не о сиюминутной выгоде»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз речь идет о ситуации с реализацией проекта Владивостокской кольцевой автодороги:

«Прочёл в СМИ и соцсетях размышления о целесообразности строительства ВКАД. Есть предложение направить средства, необходимые для строительства ВКАД, на другие цели. Например, отремонтировать существующие дороги, жилой фонд, построить социальные объекты, школы, детские сады, спортивные комплексы или разделить эту огромную сумму среди жителей города и тогда, мол, все будут счастливы.

В истории было много аналогичных дилемм и обсуждений. Можно найти примеры, когда поступали и так, и так (вспомним современную историю России - реформу Чубайса, в результате которой мы стали обладателями ваучеров. Многих ли эти ваучеры сделали счастливыми?)

Или пример из истории Древней Греции, связанный с городом Афины. Когда рядом с ним обнаружили богатые залежи серебра, перед афинянами встал вопрос, как распорядиться этим богатством. И были примерно такие же варианты, которые сейчас звучат по поводу рациональности трат на строительство ВКАД.

У Афинян нашёлся человек, который смог убедить народное собрание в том, что деньги необходимо направить на строительство флота, который поможет развить торговлю и защитить Афины в случае войны. Афиняне единогласно проголосовали за его предложение. Благодаря этому решению флот был построен, Афины развивались и персы, напавшие на Афины, были побеждены именно благодаря флоту.

Это хороший пример. Для принятия правильного решения лучше думать о развитии, а не о сиюминутной выгоде.

Очевидно, что ВКАД позволит Владивостоку совершенствоваться и привлечёт дополнительные инвестиции, поможет развитию порта, предприятий, решит транспортную проблему и многие другие. Всё это в конечном итоге положительно отразится на благосостоянии каждого горожанина».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: мэр  ВКАД  транспорт  социальная сеть  Пушкарёв  пробка  дорога 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]