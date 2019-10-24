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Экс-мэр Владивостока предложил еще раз хорошо подумать о проекте ВКАДа
«Для принятия правильного решения лучше думать о развитии, а не о сиюминутной выгоде»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз речь идет о ситуации с реализацией проекта Владивостокской кольцевой автодороги:
«Прочёл в СМИ и соцсетях размышления о целесообразности строительства ВКАД. Есть предложение направить средства, необходимые для строительства ВКАД, на другие цели. Например, отремонтировать существующие дороги, жилой фонд, построить социальные объекты, школы, детские сады, спортивные комплексы или разделить эту огромную сумму среди жителей города и тогда, мол, все будут счастливы.
В истории было много аналогичных дилемм и обсуждений. Можно найти примеры, когда поступали и так, и так (вспомним современную историю России - реформу Чубайса, в результате которой мы стали обладателями ваучеров. Многих ли эти ваучеры сделали счастливыми?)
Или пример из истории Древней Греции, связанный с городом Афины. Когда рядом с ним обнаружили богатые залежи серебра, перед афинянами встал вопрос, как распорядиться этим богатством. И были примерно такие же варианты, которые сейчас звучат по поводу рациональности трат на строительство ВКАД.
У Афинян нашёлся человек, который смог убедить народное собрание в том, что деньги необходимо направить на строительство флота, который поможет развить торговлю и защитить Афины в случае войны. Афиняне единогласно проголосовали за его предложение. Благодаря этому решению флот был построен, Афины развивались и персы, напавшие на Афины, были побеждены именно благодаря флоту.
Это хороший пример. Для принятия правильного решения лучше думать о развитии, а не о сиюминутной выгоде.
Очевидно, что ВКАД позволит Владивостоку совершенствоваться и привлечёт дополнительные инвестиции, поможет развитию порта, предприятий, решит транспортную проблему и многие другие. Всё это в конечном итоге положительно отразится на благосостоянии каждого горожанина».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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