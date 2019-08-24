Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Над Владивостоком обещали поднять украинский флаг
Министр инфраструктуры Украины: «Именно так было 100 лет назад»
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в «украинско-российской битве». Видеозапись его заявления разместил «Политнавигатор».
Как отмечается, такое заявление министр сделал на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве. При этом он вспомнил о словах французского лидера Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока». Омелян выразил согласие с «европейскими либералами».
«Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг», — заявил Омелян. Он добавил, что именно так было 100 лет назад.
Напомним, ранее Макрон поделился мнением о европейском будущем России после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И сами переговоры, и их конструктивное содержание очень сильно уязвили украинскую власть, которая и решила их «прочитать» по-своему. Ну а к откровенному историческому бреду, исходящему из Киева все ужа давно привыкли.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Над Владивостоком обещали поднять украинский флаг
- Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО
- Экс-мэру Владивостока предложили стать вождем
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о российских законах
- Экс-мэр Владивостока ответил на вопрос о причинах своей активности в соцсетях
- "День сурка" Игоря Пушкарева
- Игорь Пушкарёв: "От 30 до 40% осужденных в России невиновны"
- Экс-мэр Владивостока поздравил город с днем рождения из сизо
- "Победа в борьбе со сфабрикованными обвинениями и доказательствами"
- По "делу Пушкарёва" сняли целый фильм
Новости раздела
- Над Владивостоком обещали поднять украинский флаг
- Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
- Три новых остановки общественного транспорта появилось во Владивостоке
- Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО
- На острове Попова отремонтируют пирс и обустроят навес для пассажиров
- Экс-мэру Владивостока предложили стать вождем
- Во Владивостоке появился первый памятник создателям моста на остров Русский (фото)
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о российских законах
- Экс-мэр Владивостока ответил на вопрос о причинах своей активности в соцсетях
- "День сурка" Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Медицину Владивостока слили
- "Охота на волков"
- Приморье хотят избавить от позора
- Аэропорт Владивостока крупно задолжал
- Три новейших скоростных поезда доставили на Сахалин
- Специально к ВЭФ объявлен конкурс, призами в котором стало топливо для автомобилей
- Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость
- Южная Корея опять едет на Восточный экономический форум без своего президента
- Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток