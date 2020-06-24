"Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."

Известный приморский общественник высказал свое мнение о значимых событиях, которые происходят в России

Известный приморский активист член Общественной палаты края при губернаторе региона Сергей Мильвит высказал свое мнение о событиях, которые сегодня происходят, либо произойдут в ближайшее в стране

Параду быть!

24 июня в крупнейших городах Приморья; Владивостоке и Уссурийске, пройдут парады Победы. Торжественные мероприятия будут проведены в соответствии с указом Президента РФ, предписывающим проведение парадов в городах-героях, а также городах, где располагаются штабы флотов и армий.

Провести посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне мероприятие в привычную для всех дату - 9 мая не удалось из-за пандемии.

Между тем, 24 июня – также не случайная дата, ведь именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади, участие в котором приняли герои-фронтовики, в том числе уроженцы Приморья.

Готовятся к торжеству не только военные, но и медики.

Роспотребнадзор разработал комплекс рекомендаций, которые сведут до минимума риск заражения коронавирусом, как для участников парада, так и для зрителей.

В преддверье парада, его участники, как и зрители трибун будут в обязательном порядке протестированы на коронавирус и вдобавок будет организован контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Улицы в день парада будут продезинфицированы, а жителям края из-за сложной эпидемиологической обстановки предложат смотреть парад дома – по телевизору или в Сети.

Отметим, что парад Победы – это не просто торжественное мероприятие, но, и элемент патриотического воспитания, и даже политики.

История определяет мировоззрение и, следовательно, влияет на политическую реальность, именно поэтому некоторые иностранные политики не оставляют попыток фальсификации истории Второй мировой войны.

Однако лукавые голоса раздаются не только из-за рубежа – хулители парада находятся и внутри России.

Как правило, это представители несистемной оппозиции, которых либеральные идеи обуяли настолько, что они потеряли такие понятия как родина, честь и совесть.

Вспомним, как высмеивал патриотизм «гражданин поэт», он же актер Ефремов, а что на деле? Полная деградация личности, позволяющей себе употреблять наркотики, а после садиться за руль, убивая тем самым неповинных людей.

Впрочем, отрабатывая русофобскую линию, либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожем на личную ненависть: причины каждый раз находятся разные – в этом году это якобы эпидемиологическая угроза.

Между тем, принимаемые меры обеспечат надежную защиту от угрозы распространения коронавируса и помогут провести важное и нужное для страны мероприятие без каких-либо рисков.

Стоит отметить, что некоторые регионы приняли решение о переносе парада, однако обусловлено оно было неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В Приморье же ситуация некритична и вдобавок находится под чутким контролем властей, что позволяет провести парад.

И это вдвойне приятно, ведь судьба Владивостока переплетена с историей развития Тихоокеанского флота и поэтому парады для жителей приморской столицы были всегда особенным событием.

Военные моряки есть почти в каждой семье и поэтому память о подвиге тихоокеанцев живет во владивостокских семьях, питая желание юных приморцев связать свою судьбу с флотом.

Западное вероломство

«У России есть только два союзника: ее армия и флот», - говаривал русский император Александра III (Миротворец). И действительно, история показывает, что западные лидеры союзники очень ненадежны. Вступив в Мюнхенский сговор с Гитлером и подтолкнув бесноватого фюрера к агрессии на Восток, западные политики обвиняют СССР, именуя вынужденный договор о ненападении между СССР и Германией несущим агрессивную окраску словом пакт.

В общем, валят не стесняясь с больной головы на здоровую, покрывая историческую правду толстым слоем пропагандистской лжи. ⚠️Вспомним, как недавно отличился президент США Трамп: «Восьмого мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда», - появилась запись в аккаунте Белого дома, исключившая росчерком пера СССР из числа победителей.

Русским ответом на ложь американских властей стала статья Владимира Путина, размещенная в издании The National Interest. Примечательно, что Президент России не только напомнил США об исторической правде, но и неприятно щелкнул Дональда Трампа по носу, разместив статью не где-нибудь, а в издании политических конкурентов Трампа.

22 июня в день вероломного нападения германских нацистов на Россию, особенно важно вспомнить, что фашисты несли русскому и другим народам СССР отнюдь не культуру, а смерть и разрушение.

Ликвидация советского государства, захват наших природных богатств, физическое истребление подавляющего большинства населения и обращение выживших в рабов – вот подлые цели фашистов. Те, кто сегодня фальсифицируют историю, оправдывая низменную подлость нацистов являются бессовестными подонками и поэтому священная обязанность государства пресечь любые попытки переписывания истории.

Для того, чтобы успешно делать это как на мировой арене, так и внутри страны необходима юридическая база. Именно поэтому в конституционных поправках предлагается следующая новелла: «Россия чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества».

Принятие данной поправки обеспечит развитие законодательства и даст юридическое основание для активных действий государства по защите исторической правды от посягательств западных политиков и их наймитов внутри России.

Конституционный консенсус

Отрадно отметить, что большинство политических сил, представленных в Приморском крае ориентированы не на политическую конъектуру, а на служение обществу и государству.

Разумеется, проблем, как и поводов для недовольства всегда хватает с избытком, но в ключевые моменты истории наш народ всегда отличался мудростью, позволившей ему стать одним из самых успешных в историческом контексте – весьма мало государств и народов смогли сохранить свои территории и политическое влияние на мировые процессы в веках, многие прежде легендарные империи попросту растворились в истории, превратившись в периферийные государства.

Думается, что наши предки в преддверье начала Великой Отечественной войны тоже были не всем довольны, однако понимание того, что на кону судьба Отечества в миг сделало их преданными солдатами Сталина, даже если последний им и не очень нравился.

Конституционные поправки несут важные изменения, связанные с формированием традиционалистской парадигмы мира взамен отживающей свой век либерально-атеистической. Многие не до конца осознают значение этих перемен, знамением которых становятся политические победы консервативных политиков, вытесняющих даже на западе адептов либерального интернационала.

Между тем, мир меняется и сквозь руины Вавилонской башни либеральной глобализации пробиваются ростки нового традиционалистского мира, в будущей симфонии которого именно Россия станет одной из первых скрипок.

Поэтому отрадно, что, ссылаясь будь то на социальный, медицинский или патриотический блоки поправок, представители совершенно разных политических сил Приморья тем не менее проявляют единодушие в одобрении конституционных новелл. За прошедшие месяцы в положительном ключе о конституционных поправках высказались представители ЛДПР, Партии пенсионеров, Справедливой России и Единой России.

Единственным исключением можно считать приморских коммунистов, да и то с натяжкой🤔. Дело в том, что руководство приморского регионального отделения КПРФ признаёт необходимость конституционного обновления, однако под гнетом партийной дисциплины формально выступает против принятия поправок.

Логика же Зюганова и его свиты объясняется просто - товарищи пытаются попросту набрать политические очки перед электоральным циклом следующего года. Политологи считают, что именно расцвет политической конъюнктурщины в красных рядах и подталкивает руководство партии к саботажу конституционных поправок.

Однако происки красных конъюнктурщиков не способны пошатнуть общественный консенсус, чему лучшим свидетельством являются беспристрастные цифры статистики: по данным социологических исследований 61,4% приморцев поддерживают конституционные поправки.

Где проголосовать?

Уже совсем скоро жители Приморья смогут принять участие в историческом событии – изменении Конституции России. Несмотря на то, что основной день голосования – это 1 июля, проголосовать можно будет и ранее – с 25 по 30 июня в помещение своей участковой избирательной комиссии, например.

Найти адрес своей избирательной комиссии можно на сайте ЦИК, введя в соответствующую графу адрес своего места жительства.

Есть и другой вариант - можно позвонить в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру +8 (800) 200-00-20. Адрес можно найти и в личном кабинете на портале Госуслуг.

Ранее, мы касались социологического исследования, проведенного в начале июня Приморским научно-исследовательским центром социологии.

Напомним, согласно данным соцопроса в Приморье ожидается довольно высокая явка, сопоставимая с явкой на президентские выборы и вдобавок более 60 процентов респондентов поддерживают конституционные поправки:

•40,1% считают участие в голосовании своим гражданским долгом. Из них 25,2% примут участие в голосовании, потому как хотят поддержать инициативу Президента, а 20,3% считают, что принятие поправок изменит их жизнь в лучшему;

•59,8% опрошенных намерено принять участие в голосовании;

•61,4% респондентов поддержали конституционные поправки.

Жилье нуждающимся

«Жить и сыту быть» — это незатейливое человеческое желание актуально всегда; и сегодня, и сотни лет тому назад, при этом потребность людей в жилье неизменно остается одной из самых главных.

Между тем, квартирный вопрос продолжает в России быть огромной проблемой для миллионов людей – Приморье не исключение.

Особенно остро вопрос стоит с обеспечением жильем детей-сирот и многодетных детей.

Обострило проблему многолетнее бездействие прежних властей 😔, однако в последние годы наметилась положительная динамика.

Из отчета губернатора Приморского края Олега Кожемяко ЗакСобранию мы узнали, что за прошлый год в Приморье более 1000 сирот, многодетных детей и инвалидов было обеспечено жильем.

1.2 миллиарда рублей (а это почти в 3 раза больше средств, по сравнению с прошлым периодом) было направлено на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

133 человека получили жилье посредствам сертификатов, еще 699 заключив договоры специализированного найма.

Вдобавок жилье получили 7 семей, где одновременно родилось трое и более детей и 63 многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей (или три и более детей, среди которых один ребенок-инвалид).

Несмотря на положительную динамику, свидетельствующую об эффективной работе региональной власти, сделать предстоит еще немало и хорошим подспорьем в решении социальных вопросов многодетных семей и детей-сирот станет обновленная Конституция России.

Блок социальных поправок сделает семью и детей приоритетом государственной политики, что станет залогом динамичного разрешения закостенелых проблем - с очередями на жилье для многодетных семей и сирот, например.

Думается, это серьезный аргумент не только для многодетных семей, но и для всех сторонников традиционных ценностей, чтобы поддержать конституционные новеллы.