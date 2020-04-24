Годовщина значимой встречи во Владивостоке

Год назад, 25 апреля 2019 года во Владивостоке состоялось поистине историческое событие

В апреле 2019 года в столице Приморья впервые встретились главы двух государств - президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен ЫН.

Мировые политологи назвали эту встречу большим успехом. Главы государств обсудили практически все ключевые вопросы, что было очень важно. Во главе стояла тема ядерного разоружения всего Корейского полуострова. Эта встреча имела огромное значение как для российской и северокорейской сторон, так и для всего мира в целом.

Во время переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын обсуждали ситуацию на Корейском полуострове и шаги, которые следует предпринимать для её улучшения. Лидеры двух стран также рассмотрели возможность возобновления шестисторонних переговоров по Корейскому полуострову. Кроме того, шёл разговор о развитии двусторонних связей между Россией и КНДР с учётом того, как требует новое столетие.

Северокорейский лидер оценил разговор с президентом Владимиром Путиным как «очень содержательный». Надо отметить, что Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 24 апреля днём на своём знаменитом бронепоезде. На железнодорожном вокзале его под звуки военного оркестра встречали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор края Олег Кожемяко и другие официальные лица.

Снимок на память. Слева направо: губернатор Приморского края Олег Кожемяко,

лидер КНДР Ким Чен Ын, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов,

председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин Пак

Во время пребывания во Владивостоке для лидеров двух государств был устроен парадный обед, на котором присутствовали заслуженные люди края. Корейскую диаспору представлял Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), чьи предки были родом из Северной Кореи. Он стал обладателем уникального автографа Ким Чен Ына, который лидер КНДР оставил в фотоальбоме о Северной Корее, изданном В. Паком.

Автограф лидера КНДР Ким Чен Ына на альбоме «Рассвет Страны утренней свежести»



Лариса РЕКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

На главном фото: Крепкое рукопожатие президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына.