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Проект реновации одного из самых неприглядных районов Владивостока получил международный приз
Экологическая реновация района бухты Диомид подразумевает ряд проектных предложений
На Международном фестивале «Зодчество-2019» проект эко-жилого комплекса в бухте Диомид бакалавра архитектуры Марии СУРОВОЙ из ДВФУ был отмечен дипломом. Московское жюри подтвердило высокий уровень работы, которая может быть взята за основу реновации одной из самых неприглядных на сегодня территорий Владивостока.
Ранее «Золотой Рог» уже представлял данный проект. Но не лишне еще раз привлечь общее внимание к проблемам комплексного и гармоничного с природой развития, которое может дать интересный проект.
В проекте отмечается, что экосистема бухты Диомид до освоения этой территории во многом зависела от естественного стока ручьев и водно-болотных угодий в ее восточной части. В дальнейшем промышленная зона, включающая завод «Радиоприбор», и 92-й судоремзавод в северной части участка, хаотично расположенные гаражи и складские сооружения – в его южной части, не только уничтожила прежнюю водную систему, но и полностью отрезали селитебную зону от акватории бухты.
К настоящему времени производство на заводских территориях прекращено, и теперь появились предпосылки возврата их городу и его жителям.
Профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ отмечает: «Проект Марии Суровой показывает возможность формирования устойчивой городской среды в виде полифункционального жилого комплекса на основе восстановления естественного водного цикла долины бухты Диомид. В основе этого авторского решения – восстановление естественного стока впадавших в бухту небольших речек и ручьев, регулирование этого стока воссоздаваемыми зелеными насаждениями и зелеными системами, включенными в архитектуру жилых зданий».
Экологическая реновация территории района бухты Диомид подразумевает ряд интересных проектных предложений. Так, на уровне формирования улиц и пешеходных зон предложено воссоздание естественного водоотведения за счет формирования направляющих, водопонижающих и адсорбирующих ландшафтов. Для дворов предлагается сокращение доли непроницаемых покрытий и резервирование подтапливаемых участков со сменной сезонной функцией. Жилым и общественным зданиям и их группам рекомендована архитектурная трансформация объемно-планировочных характеристик, обеспечивающая сбор, перераспределение и хранение атмосферной влаги - устройство зеленых кровель, водосборных наветренных фасадов и ветровых башен городских ферм. На территории должны быть созданы эколого-защитные ландшафты. Необходимы здесь и восстановление естественного характера морской береговой черты и защита территории набережной от возможного подтопления.
Проектом для восстановления водного баланса территория склона предложено разделить ее на зону верхнего «чистого» водосбора с пористыми поверхностями газонов и пешеходных зон, на зону подтапливаемого в дни дождей бульвара с кассетной системой хранения влаги и на нижнюю жилую террасу с парковой зоной и водно-болотными угодьями вдоль восстановленного ручья.
Зеленые насаждения и вертикальная планировка склонов сопки, спускающихся к бухте будут способствовать визуальной и функциональной изоляции придомовых территорий, а озелененные откосы северной ориентации – накоплению снега, восполняющего недостаток влаги в парковой зоне в засушливые периоды года.
Жилой комплекс должен иметь хороший пешеходный бульвар, ведущий от зеленой рыночной площади, где может продаваться продукция городских ферм, вдоль раскрытых на него первых этажей зданий и двухуровневых квартир с помещениями для индивидуальной предпринимательской деятельности, вдоль амфитеатров-форумов и рекреационных зон вплоть до гипермаркета на улице Приморской.
Корпуса 92-го СРЗ предлагается реконструировать и использовать для размещения культурно-выставочного комплекса и клуба.
Павел КАЗАНЦЕВ отмечает, что в этом году студенты Мастерской ресурсосберегающей архитектуры кафедры Архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ добились серьезного признания своих работ. Помимо проекта бухты Диомид были отмечены и другие. Владиcлав ШАПОВАЛОВ, Мария ЩЕКРТИХИНА и Софья ТУЦЕНКО были награждены дипломами Международного конкурса за проект Орбитальной космической станции на 2 000 человек (Honorable Mention Award (Medal + Certificate) UNI Design Competition "Origyn space station"), серебряным дипломом Национального архитектурного рейтинга «Золотая капитель» – удостоена Анастасия СМЕЛОВСКАЯ за проект «Экологическая реновация устья реки Объяснения», Дарья БУРДИНА и Екатерина ФРОЛОВА – серебряным дипломом и дипломом жюри экспертов этого же конкурса за проект «Автономный жилой эко-модуль A-DROP». Владислав Шаповалов также был награжден бронзовым диплом конкурса Союза архитекторов РФ «АрхНовация» в Нижнем Новгороде за проект «Гипермаркет для дронов».
Фото Ирины САМОЙЛЕНКО: дипломант Международного конкурса «Зодчество-2019» Мария Сурова. На эскизах Марии Суровой: так может быть преобразована городская среда на территории, где еще остается ветхое жилье и умирающее производство.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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