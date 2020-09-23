www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.27 р. 100 JPY: 72.9 р.
EUR: 89.48 р. 10 CNY: 11.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Творческий город
Распечатать

VI Международная конференция по патриотическому воспитанию детей и молодежи прошла во Владивостоке

23 Сентября 2020, 09:53 | Владивосток

Конференция «Порт-Артур как зеркало нашей памяти: история и современность» прошла 21 сентября во Владивостоке в рамках мероприятий Года памяти и славы

В режиме телемоста к участию в конференции во Владивостоке присоединились друзья из Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Ирландии, Польши, Москвы, Новосибирска, Алтайского края, Забайкалья, Амурской области.

Конференция дала возможность собраться вместе участникам проекта «Вахта памяти. Порт-Артур» из разных уголков мира, страны, Приморского края, рассказать о результатах работы, обсудить дальнейшие действия, оценить масштаб детских патриотических объединений на Дальнем Востоке.


 

На площадках конференции собрались участники международного проекта «Вахта памяти», представители ТОФ, общественных организаций патриотической направленности, администрации г. Люйшунь (Порт-Артур), сотрудники посольских служб РФ И КНР, педагоги дошкольного, школьного и дополнительного образования, школьники, студенты Приморского края.


 

«Миссия международного проекта «Вахта памяти. Порт-Артур» - увековечить память офицеров и солдат, погибших при исполнении воинского долга в Порт-Артуре в 1945-ом, 1950–1953 годах. Приморский краевой институт развития образования вместе с педагогами края участвует в исторических исследованиях, транслирует практики патриотического воспитания детей и молодежи образовательным организациям Приморья, делится опытом с другими регионами,» – объяснил ректор Приморского краевого института развития образования Александр Сергиевич.

Участникам конференции о своем опыте воспитательной,  поисковой и научно-исследовательской работы рассказали педагоги, студенты и старшеклассники из разных городов края.

«Слова благодарности каждому педагогу за проведенную поисковую работу!


 

Ваши воспитанники вернули память о сотнях советских солдат и офицеров в нашу современную жизнь – определили имена погибших, нашли их родственников, вписали эти имена в книги памяти на портале «Подвиг народа», - благодарит заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: конференция  патриотизм  наша  патриотическое воспитание  Порт-Артур  патриоты  молодежь 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]