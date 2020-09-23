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VI Международная конференция по патриотическому воспитанию детей и молодежи прошла во Владивостоке
Конференция «Порт-Артур как зеркало нашей памяти: история и современность» прошла 21 сентября во Владивостоке в рамках мероприятий Года памяти и славы
В режиме телемоста к участию в конференции во Владивостоке присоединились друзья из Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Ирландии, Польши, Москвы, Новосибирска, Алтайского края, Забайкалья, Амурской области.
Конференция дала возможность собраться вместе участникам проекта «Вахта памяти. Порт-Артур» из разных уголков мира, страны, Приморского края, рассказать о результатах работы, обсудить дальнейшие действия, оценить масштаб детских патриотических объединений на Дальнем Востоке.
На площадках конференции собрались участники международного проекта «Вахта памяти», представители ТОФ, общественных организаций патриотической направленности, администрации г. Люйшунь (Порт-Артур), сотрудники посольских служб РФ И КНР, педагоги дошкольного, школьного и дополнительного образования, школьники, студенты Приморского края.
«Миссия международного проекта «Вахта памяти. Порт-Артур» - увековечить память офицеров и солдат, погибших при исполнении воинского долга в Порт-Артуре в 1945-ом, 1950–1953 годах. Приморский краевой институт развития образования вместе с педагогами края участвует в исторических исследованиях, транслирует практики патриотического воспитания детей и молодежи образовательным организациям Приморья, делится опытом с другими регионами,» – объяснил ректор Приморского краевого института развития образования Александр Сергиевич.
Участникам конференции о своем опыте воспитательной, поисковой и научно-исследовательской работы рассказали педагоги, студенты и старшеклассники из разных городов края.
«Слова благодарности каждому педагогу за проведенную поисковую работу!
Ваши воспитанники вернули память о сотнях советских солдат и офицеров в нашу современную жизнь – определили имена погибших, нашли их родственников, вписали эти имена в книги памяти на портале «Подвиг народа», - благодарит заместитель министра образования Приморского края Наталья Василянская.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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