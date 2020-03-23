За голосованием присмотрят общественники

Корпус общественных наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию РФ формируют в Приморье

Представители некоммерческих организаций наряду с политическими партиями и общественными организациями будут контролировать проведение Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Приморье. Соответствующее соглашение в понедельник, 23 марта, подписали председатель Общественной палаты края Борис Ступницкий и руководители 24 НКО региона.

Согласно документу, стороны договорились о проведении взаимных консультаций и обмене опытом, совместных совещаниях и создании рабочих групп при организации общественного наблюдения за процедурой общероссийского голосования.

Кроме того, в преддверии голосования все кандидаты в общественные наблюдатели в обязательном порядке пройдут соответствующее обучение, основное внимание во время которого будет уделяться избирательному праву. Успешно окончившие образовательный курс получат направление для работы на определенном избирательном участке.

На каждом избирательном участке края будут работать сразу по несколько общественных наблюдателей. От них потребуется находиться на связи с единым штабом общественного контроля в Общественной палате Приморского края.

«Сегодняшнее соглашение между НКО и Общественной палатой Приморского края заключено в рамках подготовки к Всероссийскому дню голосования за поправки в Конституцию РФ, поскольку именно Общественная палата уполномочена формировать корпус наблюдателей за плебисцитом. Некоммерческие организации, со своей стороны, могут рекомендовать своих представителей, чтобы их обучили и приняли в качестве общественных наблюдателей», – уточнил директор департамента внутренней политики Правительства Приморского края Даниил Гончарук.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Всего в основополагающий документ страны внесено почти 500 поправок, которые затрагивают ключевые сферы жизни россиян.

Задать любой вопрос про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ можно по телефону Информационно-справочного центра Центральной избирательной комиссии: 8-800-200-00-20. Обращения принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00. Звонки бесплатные.