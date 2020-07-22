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В городском парке Владивостока начались полномасштабные работы по благоустройству (фото)

22 Июля 2020, 16:34 | Владивосток

На давно требующей благоустройства общественной территории появились рабочие

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству общественных территорий. Полным ходом идут ремонтные работы в скверах и парке Минного городка, а на днях начались работы в парке, в котором расположен главный православный храм города, что в районе Первой речки.

Парк уже давно представлял из себя заброшенное место и горожане не раз требовали от властей вернуть им полноценное место отдыха.


 

Кроме того, ремонт ведется сразу в пяти скверах: в Игнатьевском, Надибаидзе, Жариковском, а также на общественных территориях на ул. Светланской, 147 и в пос. Трудовом на ул. Лермонтова, 91. Демонтируется старая тротуарная плитка, ведутся земляные работы и разметка территорий.  

Напомним, что в 2019 году были благоустроены Детский парк на ул. Черемуховой, 3, сквер Невельского и территория на ул. Енисейской, 23. В 2018 году преобразился сквер Пушкина, а ранее - создан сквер Ощепкова на Корабельной Набережной, 21.


 

В парке Минного городка завершается ремонт системы ливневой канализации и начинаются работы по благоустройству пешеходных зон. Пешеходные дорожки будут соединять все стороны парка, будет сделан удобный пешеходный проход. Ведь, прежде всего, жители этого района используют парк как транзитную пешеходную зону, чтобы попасть с Баляева на Луговую, например. В следующем году должны начать вносить изменения уже в облик самого парка.

Фото ИК "Золотой Рог".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: парк  реконструкция 



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