Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток ждет большая автобусная "резня"
Проект новой маршрутной сети Владивостока представили общественности
Проект новой маршрутной сети Владивостока с сегодняшнего дня доступен для изучения на официальном сайте городской администрации. Все желающие могут внести свои предложения по модернизации автобусной сети, направив их по электронному адресу [email protected] Сообщения принимаются до 10 декабря.
Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, основой проекта оптимизированной сети стало исследование пассажиропотока. Его в этом году провели в городе и представили властям специалисты компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь».
«Сразу после получения результатов исследования наши сотрудники приступили к составлению новой автобусной сети, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Работа шла несколько месяцев. Большую роль сыграли пожелания пассажиров. Безусловно, нам важно и мнение перевозчиков, не ставим себе целью каким-то образом навредить бизнесу».
30 октября проект новой сети представили главе города. Изучив ее, Олег Гуменюк пришел к выводу, что он требует тщательной доработки.
«Прошу максимально внимательно отнестись ко всем пожеланиям пассажиров, – подчеркнул мэр. – Общественный транспорт в первую очередь работает для них. Маршрутную сеть будем утверждать только после досконального изучения предложений».
В начале ноября вариант новой автобусной сети представили депутатам городской думы и руководителям автотранспортных предприятий Владивостока. Они тоже внесли в проект свои предложения.
Ознакомиться с новой схемой движения автобусов во Владивостоке можно в прилагаемых файлах. Красным цветом выделены действующие маршруты, синим – предлагаемые. Остановки всех маршрутов прописаны в документе типа Microsoft Excel.
Напомним, сегодня городская автобусная сеть состоит из 93 маршрутов, на которых работает около 700 автобусов. Предполагается, что несколько маршрутов будет добавлено, дублирующие сократят. Ожидается, что новая автобусная сеть заработает во Владивостоке уже в начале следующего года и будет состоять из 72 маршрутов.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Владивосток ждет большая автобусная "резня"
- "Доезжать до нужного места во Владивостоке можно будет в три раза быстрее"
- Экс-мэр Владивостока предложил еще раз хорошо подумать о проекте ВКАДа
- Экс-мэр Владивостока напомнил о важном городском объекте
- В центре Владивостока решено ликвидировать две остановки общественного транспорта
- Жители пригорода Владивостока обратились к врио губернатора с открытым письмом
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
Новости раздела
- Владивосток ждет большая автобусная "резня"
- "Город контрастов и... подпорных стен"
- "Доезжать до нужного места во Владивостоке можно будет в три раза быстрее"
- В рамках празднования Международного Дня матери сотрудники ГИБДД Владивостока проведут викторину
- Зимние пейзажи последнего месяца осени
- Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."
- Эксперты включили Владивосток в десятку крупных городов, где реже всего дают взятки
- "Некоторые крутят пальцем у виска"
- Крым наш: "Крымчане ничего не знают про влажность"
- Экс-мэр Владивостока высказал свое мнение о планах мэра нынешнего
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям
- Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке
- Бывший глава Приморья уходит на повышение
- Во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут
- На Сахалин завезли новую партию коров из Дании
- Рыба по доступным ценам – в супермаркетах Приморья
- Новый огромный многофункциональный центр во Владивостоке к сроку не успевает
- Три долгостроя в Приморье будут сданы в ноябре
- В России хотят ввести новый налог с зарплат
- Делить имущество в случае развода супруги будут по-новому