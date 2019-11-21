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"Город контрастов и... подпорных стен"
Экс-мэр Владивостока напомнил о важной особенности города
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях:
«Владивосток - город контрастов и... подпорных стен. Такова реальность города, раскинувшегося среди сопок.
Во Владивостоке более 1500 подпорных стен, которые представляют собой сложные технические сооружения. Поэтому эта тема всегда актуальна в контексте ремонта и благоустройства в городском хозяйстве. При этом большинство подпорных стен Владивостока не были на балансе у города. Практически все они впервые были зарегистрированы в муниципальную собственность по моему распоряжению. Это нам позволило своевременно отремонтировать 64 подпорных стены и укрепить множество объектов. Но этот процесс нескончаемый).
Подпорные стены Владивостока - данность, таковы особенности неповторимого ландшафта нашего необыкновенного города у моря».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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